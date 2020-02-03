Количество точек продажи транспортных карт в Перми увеличится в два раза

Posted 3 февраля 2020, 06:58
Published 3 февраля 2020, 06:58
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
После очередей за электронными транспортными картами (ЕТК) в отделениях «Почтобанк» и «Центральных касс», которые появились на прошлой неделе, департамент транспорта администрации Перми увеличил количество точек продажи ЕТК до 76 (вместо 37). Это будет сделано благодаря договоренности с представителями магазинов «Семья», в которых теперь также можно будет приобрести обычные (не льготные) карты. Пополнение по-прежнему будет возможно только в двух вышупомянутых отделениях. Однако сейчас рассматривается привлечение салонов МТС и «Мегафон» для пополнения проездного.
Ситуация с продажей карт обострилась 31 января и 1 февраля, когда в Перми уже был повышен тариф на проезд в общественном транспорте до 26 рублей. Город оказался не готов к высокому спросу на карты, поэтому люди часами стояли в очередях, а в некоторых отделениях карты заканчивались. Только к вечеру 1 февраля были завезены дополнительные ЕТК.
Кроме того, вчера выяснилось, что в некоторые автобусах не работала система скидок при безналичном расчете. Вместе 24 рублей у пермяков списывали полную сумму. По словам замглавы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, сейчас сбой уже устранен и переплата вернется на счет карты. По всем вопросам организована «горячая линия» 2–50–25–50