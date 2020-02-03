Количество точек продажи транспортных карт в Перми увеличится в два раза

После очередей за электронными транспортными картами (ЕТК) в отделениях «Почтобанк» и «Центральных касс», которые появились на прошлой неделе, департамент транспорта администрации Перми увеличил количество точек продажи ЕТК до 76 (вместо 37). Это будет сделано благодаря договоренности с представителями магазинов «Семья», в которых теперь также можно будет приобрести обычные (не льготные) карты. Пополнение по-прежнему будет возможно только в двух вышупомянутых отделениях. Однако сейчас рассматривается привлечение салонов МТС и «Мегафон» для пополнения проездного.