Отбивалась от собак и сторонилась проституток. Как пермячка 10 дней добиралась до Москвы на велосипеде

— Два раза были такие ситуации. В первый — на дороге от Казани до Чебоксар. Там довольно хорошее покрытие, ровное, свежее. Передо мной ехала фура-автовоз, поскольку она была пустая, «хвост» был достаточно легким. На спуске фура стала тормозить перед светофором, этот «хвост» занесло буквально в нескольких метрах от меня. Я затормозила, съехала на обочину, села и поняла, что у меня ноги просто ватные, они выключились — настолько стресс был жесткий. Тогда мне было очень сложно заставить себя что-либо делать, потому что я сильно стрессанула, меня только что чуть не сбила машина. Было сложно вернуться на дорогу. Я какое-то время ехала по обочине, потому что надо было ехать, а не сидеть в кустах. Потом я пробилась, пока ремонтировала колесо, смогла себя снова заставить ехать.