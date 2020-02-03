Передайте за проезд по рублю. Следующее повышение цен заложено в проекте бюджета Перми

Posted 3 февраля 2020, 04:29
Published 3 февраля 2020, 04:29
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева, отвечая на вопросы журналистов, 30 января, высказалась на эту тему. Чиновница пояснила, что по ее мнению, действительно необходимо «по чуть-чуть изменять стоимость оплаты за проезда» и не согласилась с вопросом о точном повышении на следующий год на 1 рубль. Безусловно, Людмила Анатольевна, в этом моменте права. Вице-мэр (или даже глава администрации) по этому вопросу может высказывать мнение, но не может подтвердить или опровергнуть будущее решение. Окончательное решение по стоимости проезда принимает Пермская городская дума. Но мы, опираясь на официальные документы можем утверждать, что сейчас следующе повышение цен на проезд в общественном транспорте Перми запланировано и расчетная цифра этого повышениям предельно близка к опубликованной нами ранее цифре в 1 рубль.
Первые звоночки на эту тему прозвенели еще летом 2019 года. Представляя депутатам городской думы новую экономическую модель транспортной отрасли Перми, руководители отрасли Анатолий Путин и Людмила Гаджиева впервые публично продемонстрировали прогнозные финансовые показатели, и там черным по белому обозначили ежегодный рост тарифа на 1 рубль. В последнем слайде презентации представлены эти цифры, они в верхней строке. Тогда еще рассматривался вариант, что базовая цена будет 28 рублей, а скидка для безналичного платежа 4 рубля.
Управление экспертизы и аналитики думы исследовало эти материалы и свое мнение сформулировало в отдельном документе, где естественно использовало эти же самые показатели.
Отметим, после летнего представления история с ежегодной индексацией тарифа надолго исчезла из представляемых публично документов. И это понятно. Но откуда она вообще взялась? Инициаторы пермской транспортной реформы ссылались на знаменитый в узких кругах приказ Министерства транспорта России № 158 от 30.05.2019 года где расписана методика определения цены контракта при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Документ специфический с огромным количеством формул, в каждой много составляющих. Так вот в формулах расчетов для «длинных» контрактов, использованы индексы изменений в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России прогнозами по различным позициям. Если говорить проще, введена возможность индексации цены с поправкой на инфляцию. Вот эту самую индексацию разработчики пермской транспортной реформы переложили прямым образом в экономическую модель и заложили в финансовые расчеты, перебросив а том числе на цену проезда.
Опять же огрубляя: «Цены растут каждый год? Затраты растут? Бюджет будет тратить на оплату работу по контрактам больше? Значит пассажирам каждый год надо платить больше».
Отметим важный момент. В вопросе ежегодного повышения цен на проезд в транспорте Перми теперь нет никакого интереса частных перевозчиков. Их возможная материальная заинтересованность закончится с истечением срока всех нынешних контрактов, то есть 15 июля. С этого момента по новой транспортной модели все деньги полученные от платы за проезд с пермяков идут напрямую в бюджет города. Перевозчик же получает от городской казны фиксированную плату за исполнение работ и плата эта никак не связана с уровнем цен на проезд.
Основным, единственным и главным интересантом в этом вопросе теперь является городская администрация. Начиная с этого года доходы от транспортной отрасли становятся существенным источников пополнения бюджета. В этом году доходы от городского транспорта запланированы в размере 3 млрд 834 млн, в 2021 — 5 млрд 401 млн, 2022 — 5 млрд 532 млн.
Как совершенно справедливо неоднократно повторял глава Перми Дмитрий Самойлов (правда по поводу расходов) «1 рубль тарифа на проезд — это примерно 200 млн рублей городского бюджета». Этот же расчет, пусть и не совсем точный, но применим и к доходам. Может быть в этом и есть ответ на вопрос Александра Филиппова о противоречии всей транспортной реформы. Депутат спрашивал: «В 2020 году мы проведём аукционы на пять лет. Объём транспортной работы на этот период будет постоянным. Субсидии из бюджета на транспортную отрасль, судя по вашим расчётам, тоже не меняются. Почему тариф будет расти каждый год?» Грубо говоря, теперь администрация города может быть прямо заинтересована в повышении цен на проезд.
Подтверждение этому мы находим в бюджетных документах. На основании их мы можем утверждать, что повышение цен на 2021 год уже заложено финансовыми проектами и это повышение как раз тот самый рубль с мелочью. Давайте вернемся на секунду к таблице доходов транспортной отрасли по годам. Планируемый резкий рост доходов в следующем году объясняется тем, что в нынешнем году переход на новую модель постепенный. Часть старых контрактов, где выручку забирали перевозчики уже истекли, часть закончится к апрелю, а полностью переход закончится в июле. Но и повышение планируется. В пояснительной записке к проекту бюджета города Перми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на странице 23 написано: «Объем прогнозируемых доходов рассчитан исходя из прогнозируемого показателя пассажиропотока в разрезе категорий пассажиров и планируемой стоимости проезда (проездного билета) для соответствующей категории пассажиров с учетом ежегодной индексации стоимости на уровень инфляции».
Еще раз. Проектные доходы бюджета на 2021 (и 2022) от транспортной отрасли рассчитаны с учетом роста стоимости проезда на инфляционный индекс. Поскольку эти цифры из проекта бюджета без изменений перекочевали в утвержденный официально вариант документа, то и заложенный рост сохранился. Сколько это «в граммах»? На это дают ответ официальные прогнозы Министерства экономического развития России, которые являются официальными показателями и закладываются в том числе в бюджет страны. По прогнозу Министерства экономического развития, в 2020 году инфляция в РФ сократится до 3%, а в 2021-2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%.
Теперь можно воспользоваться простой арифметикой. Базовый тариф пермского транспорта с 1 февраля 2019 года 26 рублей. 4% индексации стоимости на уровень инфляции, это 26 копеек умноженные на четыре, то есть 1 рубль 4 копейки. Индексация безналичного тарифа в 24 рубля — 96 копеек. И так далее.Таким образом, повышение стоимости проезда в общественном транспорте Перми на 2021 год сейчас запланировано примерно на уровне 1 рубль 4 копейки, а округляя — на 1 рубль. Дальнейшие изменения можете посчитать сами.
Важно отметить, что ситуация не является необратимой. Путем принятия соответствующих решений и поправок в документы, депутаты Пермской городской думы имеют возможность ее изменить. Нужна политическая воля.