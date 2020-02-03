Передайте за проезд по рублю. Следующее повышение цен заложено в проекте бюджета Перми

Подтверждение этому мы находим в бюджетных документах. На основании их мы можем утверждать, что повышение цен на 2021 год уже заложено финансовыми проектами и это повышение как раз тот самый рубль с мелочью. Давайте вернемся на секунду к таблице доходов транспортной отрасли по годам. Планируемый резкий рост доходов в следующем году объясняется тем, что в нынешнем году переход на новую модель постепенный. Часть старых контрактов, где выручку забирали перевозчики уже истекли, часть закончится к апрелю, а полностью переход закончится в июле. Но и повышение планируется. В пояснительной записке к проекту бюджета города Перми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на странице 23 написано: «Объем прогнозируемых доходов рассчитан исходя из прогнозируемого показателя пассажиропотока в разрезе категорий пассажиров и планируемой стоимости проезда (проездного билета) для соответствующей категории пассажиров с учетом ежегодной индексации стоимости на уровень инфляции».