Суд рассмотрит требование Минобороны РФ о включении в реестр кредиторов «Прогноза»

Posted 3 февраля 2020, 09:06
Published 3 февраля 2020, 09:06
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Требование о включении задолженности в реестр кредиторов пермского «Прогноза» перед Министерством обороны Российской Федерации будет рассмотрено в апреле 2020 года. Арбитражный суд Пермского края принял требование ведомства в адрес конкурсного управляющего IT-разработчика Елены Удовиченко. Размер долга составляет 804 тыс. 500 рублей. Это пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 2016 года.
Ранее суд оставил заявление Минобороны РФ без движения, сославшись на то, что документы были поданы с нарушениями, а именно не были в срок внесены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Минобороны РФ дважды заключало госконтракты с пермским IT-разработчиком, в 2014 году на сумму в 146 млн рублей и в 2016 году на сумму 15 млн 100 тыс. рублей. В первом случае «Прогноз» являлся разработчиком комплекса программных средств экономического анализа, моделирования и прогнозирования, во втором договор заключался на обслуживание данного комплекса. Программное обеспечение, согласно контракту, предназначалось для войсковых частей.
IT-компания стала банкротом в ноябре 2017 года. Требования кредиторов к «Прогнозу» составили около пяти млрд рублей. Крупнейшим кредитором является Европейский банк реконструкции и развития (2,17 млрд рублей). Основными кредиторами «Прогноза» являются ООО «Форсайт» (сумма требований 1,849 млрд рублей, 32.76% голосов), ПАО ВТБ (984,934 млн рублей, 16,92% голосов), ФНС России (189,104 млн рублей, 3,36% голосов). Конкурсный управляющий «Прогноза» Елена Удовиченко накануне нового года разместила открытое предложение о продаже дебиторской задолженности иностранных дочерних компаний пермского IT-разработчика перед головной фирмой. По требованию ООО «Форсайт» значительная часть заседний суда по делу о банкротстве проходит в закрытом режиме.