Суд рассмотрит требование Минобороны РФ о включении в реестр кредиторов «Прогноза»

Минобороны РФ дважды заключало госконтракты с пермским IT-разработчиком, в 2014 году на сумму в 146 млн рублей и в 2016 году на сумму 15 млн 100 тыс. рублей. В первом случае «Прогноз» являлся разработчиком комплекса программных средств экономического анализа, моделирования и прогнозирования, во втором договор заключался на обслуживание данного комплекса. Программное обеспечение, согласно контракту, предназначалось для войсковых частей.