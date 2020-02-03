В Перми обследуют 37 никому не принадлежащих дорог

Posted 3 февраля 2020, 09:47
Published 3 февраля 2020, 09:47
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Администрация Свердловского района Перми объявила электронный аукцион на оказание услуг по инвентаризации бесхозяйных автомобильных дорог. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 206 тыс. рублей. Обследовать нужно будет 37 участков дорог с общей протяженностью 6,3 км. Последний день приема заявок — 7 февраля. Контракт будет разыгран 10 февраля.
Исполнитель должен будет подготовить технические паспорта и планов для государственного кадастрового учета бесхозяйных дорог в Свердловском районе. Сроки оказания работ — с момента заключения контракта до 30 сентября 2020 года.