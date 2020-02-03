В Перми обследуют 37 никому не принадлежащих дорог

Администрация Свердловского района Перми объявила электронный аукцион на оказание услуг по инвентаризации бесхозяйных автомобильных дорог. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 206 тыс. рублей. Обследовать нужно будет 37 участков дорог с общей протяженностью 6,3 км. Последний день приема заявок — 7 февраля. Контракт будет разыгран 10 февраля.