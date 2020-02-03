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Posted 3 февраля 2020, 09:47

Published 3 февраля 2020, 09:47

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми обследуют 37 никому не принадлежащих дорог

В Перми обследуют 37 никому не принадлежащих дорог

3 февраля 2020, 09:47
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Максимальная цена контракта составляет чуть больше 200 тыс. рублей.

Администрация Свердловского района Перми объявила электронный аукцион на оказание услуг по инвентаризации бесхозяйных автомобильных дорог. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 206 тыс. рублей. Обследовать нужно будет 37 участков дорог с общей протяженностью 6,3 км. Последний день приема заявок — 7 февраля. Контракт будет разыгран 10 февраля.

Исполнитель должен будет подготовить технические паспорта и планов для государственного кадастрового учета бесхозяйных дорог в Свердловском районе. Сроки оказания работ — с момента заключения контракта до 30 сентября 2020 года.

#Авто#Пермские дороги
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