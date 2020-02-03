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Posted 3 февраля 2020, 06:10

Published 3 февраля 2020, 06:10

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Жители Перми не могут вызвать врача детям. Не работает единый номер неотложки

Жители Перми не могут вызвать врача детям. Не работает единый номер неотложки

3 февраля 2020, 06:10
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Медицина в Прикамье
Работа Единого диспетчерского центра вызова врача на дом в Перми вызывает постоянные нарекания жителей города.

Сегодня жители Перми не смогли дозвониться по единому номеру вызова врача на дом. Многоканальные телефоны Единого диспетчерского центра 258–49–51 и 270–09–03 не работают. При попытке журналиста редакции Properm.ru дозвониться по номерам неотложки, информация подтвердилась. По данным номерам автоответчик сообщает, что «по техническим причинам данный номер не подключен к станции».

Запрос о том, чем вызвана недоступность единых номеров вызова врача на дом, редакция Properm.ru направила в министерство здравоохранения Пермского края. Сбои в работе Единого центра фиксировались и ранее. Жители Перми рассказывали редакции Properm.ru о недоступности номеров в декабре 2018 года, в сентябре 2019 года.

Пилотный проект внедрения Единого диспетчерского центра вызова к врачу начал работать в Перми в августе 2018 года. В 2019 году call-центр принимал вызовы врача на дом для взрослых и детей в Индустральном, Свердловском и Мотовилихинском районах. По информации Properm.ru, с 1 февраля в проект вошли поликлиники Дзержинского района Перми.

#Общество#Медицина в Прикамье
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