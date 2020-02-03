Жители Перми не могут вызвать врача детям. Не работает единый номер неотложки

Posted 3 февраля 2020, 06:10
Published 3 февраля 2020, 06:10
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня жители Перми не смогли дозвониться по единому номеру вызова врача на дом. Многоканальные телефоны Единого диспетчерского центра 258–49–51 и 270–09–03 не работают. При попытке журналиста редакции Properm.ru дозвониться по номерам неотложки, информация подтвердилась. По данным номерам автоответчик сообщает, что «по техническим причинам данный номер не подключен к станции».
Запрос о том, чем вызвана недоступность единых номеров вызова врача на дом, редакция Properm.ru направила в министерство здравоохранения Пермского края. Сбои в работе Единого центра фиксировались и ранее. Жители Перми рассказывали редакции Properm.ru о недоступности номеров в декабре 2018 года, в сентябре 2019 года.
Пилотный проект внедрения Единого диспетчерского центра вызова к врачу начал работать в Перми в августе 2018 года. В 2019 году call-центр принимал вызовы врача на дом для взрослых и детей в Индустральном, Свердловском и Мотовилихинском районах. По информации Properm.ru, с 1 февраля в проект вошли поликлиники Дзержинского района Перми.