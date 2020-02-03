Жители Перми не могут вызвать врача детям. Не работает единый номер неотложки

Пилотный проект внедрения Единого диспетчерского центра вызова к врачу начал работать в Перми в августе 2018 года. В 2019 году call-центр принимал вызовы врача на дом для взрослых и детей в Индустральном, Свердловском и Мотовилихинском районах. По информации Properm.ru, с 1 февраля в проект вошли поликлиники Дзержинского района Перми.