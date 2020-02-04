10 УК в Перми задолжали за тепловую энергию более 1,1 млрд рублей

Posted 4 февраля 2020, 08:40
Published 4 февраля 2020, 08:40
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» составил антирейтинг управляющих компаний — неплательщиков за тепловую энергию. В «черный список» входят организации, обслуживающие жилой фонд в Перми, которые собирали платежи с граждан, однако не в полном объеме перечисляли их ресурсоснабжающим организациям. По состоянию на 1 января, управляющие компании, занявшие первые десять мест в антирейтинге, сформировали долги перед теплоэнергетиками в размере 1 млрд 195 млн рублей.
Например, две организации ООО «Управляющая Компания «Профи-Дом» и ООО «УК «Профи-Дом», с разными ИНН (6-я и 8-я строчки в таблице), но работавшие на одном и том же жилом фонде, имеют долги за тепловую энергию в размере 183,1 млн рублей. Также на первых строчках антирейтинга — ООО «Управляющая компания «МАКО» — 187,7 млн рублей долга, ООО «УК «ТехКомфорт» — 163,3 млн рублей долга, ООО «Закамская управляющая компания» — 153,8 млн рублей долга, ООО УК «Тихий Компрос» — 148,7 млн рублей долга, ООО УК «ГАРАНТ» — 143,6 млн рублей долга.
Примечательно, что почти все управляющие компании из первой десятки — структуры, имеющие отношение к скандально известному коммунальному холдингу ООО «Развитие территорий Урала». Эта группа ООО с 2010 года систематически формировала долги за тепловую энергию, допуская злоупотребления с платежами граждан.
В марте 2019 году экс-директор ООО «УК «Профи-Дом» Алексей Бочкарев по решению Мотовилихинского районного суда приговорен к 4 годам лишения свободы. Он осужден как член преступной группы, похитившей денежные средства, подлежащие перечислению ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК», ООО «НОВОГОР-Прикамье» в сумме более 26 млн рублей. Преступления были совершены в период с мая 2012 года по март 2013 года. Согласно выводам следствия, платежи граждан, в том числе, за отопление и горячую воду, выводились через «серый» расчетный центр ООО «ИРЦ-Прикамье» (обслуживало все УК из состава ООО «Развитие территорий Урала»).
Также в 2019 году Алексей Бочкарев был осужден за хищения денежных средств с расчетного счета ООО УК «Профи-Дом» в размере порядка 1 млн рублей. Это финансы управляющей компании, предназначенные, в том числе, для проведения текущего ремонта и подготовки внутридомовых сетей.
Жилищные организации должны выполнять свои обязательства по содержанию инженерной инфраструктуры зданий, считает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. «Добросовестные жители вносят платежи по квитанциям, и вправе требовать от управдомов своевременного проведения текущих ремонтов в своих домах. От этого зависит, в том числе, качество и безопасность предоставляемых коммунальных услуг. Если же руководство УК допускает злоупотребления со средствами граждан, то внутридомовые сети будут обслуживаться недостаточно надежно», — отмечает Сергей Кругляков.
ООО «Управляющая компания «МАКО» имеет задолженность на 1 января 2020 года — 187 млн 759 тыс. рублей ООО «УК «ТехКомфорт — 163 млн 343 тыс. рублей, ООО «Закамская управляющая компания» — 153 млн 818 тыс. рублей, ООО «УК «Тихий Компрос» — 148 млн 736 тыс. рублей, ООО «УК «ГАРАНТ» — 143 млн. 667 тыс. рублей, ООО «Управляющая Компания «Профи-Дом» — 113 млн 496 тыс. рублей, ООО «УК «ПМ» — 97 млн 999 тыс. рублей, ООО «УК «Профи-Дом» — 69 млн 638 тыс. рублей, ООО УК «ЖИЛСЕРВИС» с ИНН 5904640010 — 67 млн 745 тыс. рублей, ООО УК «ЖИЛСЕРВИС» с ИНН 5904241601 — 52 млн 147 тыс. рублей, ООО «Управляющая компания «Гарант» — 49 млн 565 тыс. рублей, ООО «УК «Гайва» — 39 млн 755 тыс. рублей, ООО УК «АРС» — 35 млн 429 тыс. рублей, ООО «Управляющая компания «ЭКВО» — 33 млн 179 тыс. рублей, ООО «Аквамарин» — 25 млн 169 млн рублей, ООО «РЕГИОНТОРГ» (ОО УК «АРС») — 21 млн 958 тыс. рублей, ООО «УК ЖЭУ» — 21 млн 552 тыс. рублей, ООО «ГЕЛОН» — 21 млн 177 тыс. рублей, ООО УК «Нартекс» — 20 млн 192 тыс. рублей, ООО «УК «ТЕХСТРОЙ» — 19 млн 260 тыс. рублей.