10 УК в Перми задолжали за тепловую энергию более 1,1 млрд рублей

В марте 2019 году экс-директор ООО «УК «Профи-Дом» Алексей Бочкарев по решению Мотовилихинского районного суда приговорен к 4 годам лишения свободы. Он осужден как член преступной группы, похитившей денежные средства, подлежащие перечислению ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК», ООО «НОВОГОР-Прикамье» в сумме более 26 млн рублей. Преступления были совершены в период с мая 2012 года по март 2013 года. Согласно выводам следствия, платежи граждан, в том числе, за отопление и горячую воду, выводились через «серый» расчетный центр ООО «ИРЦ-Прикамье» (обслуживало все УК из состава ООО «Развитие территорий Урала»).

Также в 2019 году Алексей Бочкарев был осужден за хищения денежных средств с расчетного счета ООО УК «Профи-Дом» в размере порядка 1 млн рублей. Это финансы управляющей компании, предназначенные, в том числе, для проведения текущего ремонта и подготовки внутридомовых сетей.