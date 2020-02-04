Администрация Частинского района незаконно реорганизовала детские сады

Posted 4 февраля 2020, 04:20
Published 4 февраля 2020, 04:20
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Прикамье признали незаконной реорганизацию детских садов в Частинском районе и отменил соответствующие постановления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Ранее сотрудники ведомства выяснила, что Центр развития ребенка — Бабкинский детский сад и Рождественская основная общеобразовательная школа были присоединены к школам без учета мнения местных жителей и властей Пермского края.
Чтобы оспорить решение властей прокуратура обратилась в Частинский районный суд, который поддержал ее требования. Местные чиновники пытались оспорить решение, но Пермский краевой суд оставил его без изменений.