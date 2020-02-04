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Posted 4 февраля 2020, 04:20

Published 4 февраля 2020, 04:20

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Администрация Частинского района незаконно реорганизовала детские сады

Администрация Частинского района незаконно реорганизовала детские сады

4 февраля 2020, 04:20
Фото: Properm.ru.
Учреждения были присоединены к школам без учета мнения жителей сельских поселений.

В Прикамье признали незаконной реорганизацию детских садов в Частинском районе и отменил соответствующие постановления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Ранее сотрудники ведомства выяснила, что Центр развития ребенка — Бабкинский детский сад и Рождественская основная общеобразовательная школа были присоединены к школам без учета мнения местных жителей и властей Пермского края.

Чтобы оспорить решение властей прокуратура обратилась в Частинский районный суд, который поддержал ее требования. Местные чиновники пытались оспорить решение, но Пермский краевой суд оставил его без изменений.

#Общество#Образование#Реорганизация
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