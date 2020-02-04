Александр Бастрыкин взял под контроль вопрос нарушения прав ветерана ВОВ в Прикамье

Бастрыкин взял на контроль судьбу ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Литвиненко, проживающего в Осе. Ему на протяжении 10 лет не предоставляют жилье. Все это время фронтовик ютится в старом доме без элементарных удобств, где зимой промерзают стены и пол. Однако местная администрация считает такие условия вполне комфортными. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю была организована доследственная проверка.