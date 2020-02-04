Александр Бастрыкин взял под контроль вопрос нарушения прав ветерана ВОВ в Прикамье

Posted 4 февраля 2020, 08:50
Published 4 февраля 2020, 08:50
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход проведения проверок по факту нарушения прав социально незащищенных граждан в Пермском крае. Причиной пристального внимания центрального аппарата следственного комитета к проблеме стали публикации в СМИ, информация размещена на официальном сайте СК РФ.
Бастрыкин взял на контроль судьбу ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Литвиненко, проживающего в Осе. Ему на протяжении 10 лет не предоставляют жилье. Все это время фронтовик ютится в старом доме без элементарных удобств, где зимой промерзают стены и пол. Однако местная администрация считает такие условия вполне комфортными. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю была организована доследственная проверка.
Председатель СК РФ поручил руководителям территориальных следственных управлений тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и доложить о принятых по результатам проверок процессуальных решениях. Ход обеих проверок по указанию Александра Бастрыкина взят на контроль в центральном аппарате ведомства.