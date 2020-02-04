Бывший прокурор Прикамья Александр Белых стал директором по безопасности в «ЭР-Телеком»

Posted 4 февраля 2020, 10:13
Published 4 февраля 2020, 10:13
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Бывший прокурор Пермского края Александр Белых стал директором по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг». «На своем посту он сосредоточится на обеспечении информационной и экономической безопасности холдинга», — сообщается на официальном сайте компании.
До прихода в «Эр-Телеком» Александр Белых работал в «ЛУКОЙЛ-Пермь». В нефтяной компании он был заместителем начальника департамента — начальником договорно-правового управления департамента правового обеспечения.