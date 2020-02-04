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Posted 4 февраля 2020, 10:13

Published 4 февраля 2020, 10:13

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Бывший прокурор Прикамья Александр Белых стал директором по безопасности в «ЭР-Телеком»

Бывший прокурор Прикамья Александр Белых стал директором по безопасности в «ЭР-Телеком»

4 февраля 2020, 10:13
Фото: Properm.ru.
В его обязанности будет входить обеспечение информационной и экономической безопасности компании.

Бывший прокурор Пермского края Александр Белых стал директором по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг». «На своем посту он сосредоточится на обеспечении информационной и экономической безопасности холдинга», — сообщается на официальном сайте компании.

До прихода в «Эр-Телеком» Александр Белых работал в «ЛУКОЙЛ-Пермь». В нефтяной компании он был заместителем начальника департамента — начальником договорно-правового управления департамента правового обеспечения.

#Бизнес#Белых
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