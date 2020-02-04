Пьяный житель Челябы напал на полицейского

Posted 4 февраля 2020, 10:55
Published 4 февраля 2020, 10:55
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Пермского муниципального района, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает СУ СК по Пермскому краю.
В ночь на 29 декабря 2019 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на своем автомобиле в деревне Челяба, где был замечен нарядом ДПС. Мужчина не хотел проходить освидетельствование и пытался скрыться от полицейских, при этом, оказывал сопротивление. В ходе следствия подозреваемый полностью признал причастность к совершенному преступлению, раскаялся в содеянном.
Уголовное дело направлено в Пермский районный суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.