Пьяный житель Челябы напал на полицейского

В ночь на 29 декабря 2019 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на своем автомобиле в деревне Челяба, где был замечен нарядом ДПС. Мужчина не хотел проходить освидетельствование и пытался скрыться от полицейских, при этом, оказывал сопротивление. В ходе следствия подозреваемый полностью признал причастность к совершенному преступлению, раскаялся в содеянном.