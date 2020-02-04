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Posted 4 февраля 2020, 10:55

Published 4 февраля 2020, 10:55

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пьяный житель Челябы напал на полицейского

Пьяный житель Челябы напал на полицейского

4 февраля 2020, 10:55
Фото: Properm.ru.
Мужчина раскаялся в преступлении, поэтому сможет отделаться уголовным штрафом.

В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Пермского муниципального района, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает СУ СК по Пермскому краю.

В ночь на 29 декабря 2019 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на своем автомобиле в деревне Челяба, где был замечен нарядом ДПС. Мужчина не хотел проходить освидетельствование и пытался скрыться от полицейских, при этом, оказывал сопротивление. В ходе следствия подозреваемый полностью признал причастность к совершенному преступлению, раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено в Пермский районный суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

#Происшествия
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