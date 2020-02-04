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Posted 4 февраля 2020, 11:59

Published 4 февраля 2020, 11:59

Modified 24 декабря 2024, 18:41

Updated 24 декабря 2024, 18:41

Следователи начали проверку после обрушения потолка дома в Кунгурском районе

Следователи начали проверку после обрушения потолка дома в Кунгурском районе

4 февраля 2020, 11:59
Фото: Properm.ru.
Потолок обрушился 4 февраля около 10:30.

Следователи начали проверку по факту обрушения потолка в одной Кунгурском районе в поселке Кирова. Происшествие случилось в доме 1959 года постройки по улице Коммунистической. Площадь обрушения — 10 кв.м. Одному из жильцов были причинены травмы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Предварительно установлено, что в квартире проживал 67-летний мужчина, его 37-летний сын с 30-летней супругой и их двое малолетний детей. Во время обрушения в квартире находился 67 летний мужчина, которому обломками придавило ноги, в результате чего ему причинены ушибы нижних конечностей. В настоящее время пострадавший находится под наблюдением в стационаре Кунгурской больницы, его жизни ни чего не угрожает.

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