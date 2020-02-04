Следователи начали проверку после обрушения потолка дома в Кунгурском районе

Предварительно установлено, что в квартире проживал 67-летний мужчина, его 37-летний сын с 30-летней супругой и их двое малолетний детей. Во время обрушения в квартире находился 67 летний мужчина, которому обломками придавило ноги, в результате чего ему причинены ушибы нижних конечностей. В настоящее время пострадавший находится под наблюдением в стационаре Кунгурской больницы, его жизни ни чего не угрожает.