В Минюсте РФ предложили защитить коллекторов от агрессии должников «цифровыми» псевдонимами

Как пишет РБК, предлагаемые изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов», чтобы обезопасить их от агрессии собеседников. Если законопроект примут, то коллекторы в разговоре смогут представляться цифровыми идентификаторами, которые присваивают им работодатели. Сейчас они обязаны называть свое имя и фамилию.