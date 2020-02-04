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Posted 4 февраля 2020, 08:10

Published 4 февраля 2020, 08:10

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Минюсте РФ предложили защитить коллекторов от агрессии должников «цифровыми» псевдонимами

В Минюсте РФ предложили защитить коллекторов от агрессии должников «цифровыми» псевдонимами

4 февраля 2020, 08:10
Фото: Properm.ru.
Если законопроект примут, то коллекторы будут называть свой идентификатор вместо реального имени.

Сотрудники банков и коллекторы в России смогут не представляться перед должниками. Соответствующие поправки содержатся в рабочей версии проекта федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Документ разрабатывается Минюстом РФ при участи Федеральной службы судебных приставов и представителей бизнеса.

Как пишет РБК, предлагаемые изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов», чтобы обезопасить их от агрессии собеседников. Если законопроект примут, то коллекторы в разговоре смогут представляться цифровыми идентификаторами, которые присваивают им работодатели. Сейчас они обязаны называть свое имя и фамилию.

#Банки#Коллекторы
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