В Прикамье прокурор потребовал от минздрава профинансировать покупку автомобилей скорой помощи

Надзорное ведомство выяснило, что учреждение оказывает скорую медицинскую помощь общепрофильной фельдшерной выездной бригадой, которая состоит из одного фельдшера и водителя. Также проверка показала, что два из трех автомобиля скорой помощи 2012 и 2013 года выпуска нужно списать, так как у них истек срок эксплуатации. Прокурор через суд потребовал от больницы купить новые автомобили скорой помощи и пополнить выездные бригады персоналом, а министерству здравоохранения Пермского края — выделить деньги се это.