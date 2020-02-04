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Posted 4 февраля 2020, 03:50

Published 4 февраля 2020, 03:50

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Прикамье прокурор потребовал от минздрава профинансировать покупку автомобилей скорой помощи

В Прикамье прокурор потребовал от минздрава профинансировать покупку автомобилей скорой помощи

4 февраля 2020, 03:50
Фото: Properm.ru.
Также в бригаде скорой помощи был всего один фельдшер и водитель.

В Кочевском районе прокуратура нашла нарушения законодательства о здравоохранении в ГБУХ ПК «Кочевская центральная районная больница», сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Надзорное ведомство выяснило, что учреждение оказывает скорую медицинскую помощь общепрофильной фельдшерной выездной бригадой, которая состоит из одного фельдшера и водителя. Также проверка показала, что два из трех автомобиля скорой помощи 2012 и 2013 года выпуска нужно списать, так как у них истек срок эксплуатации. Прокурор через суд потребовал от больницы купить новые автомобили скорой помощи и пополнить выездные бригады персоналом, а министерству здравоохранения Пермского края — выделить деньги се это.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение вступило в законную силу, его исполнение контролирует прокуратура.

#Происшествия
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