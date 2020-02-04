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Posted 4 февраля 2020, 05:06

Published 4 февраля 2020, 05:06

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Яйве будут судить рецидивиста за убийство по неосторожности

В Яйве будут судить рецидивиста за убийство по неосторожности

4 февраля 2020, 05:06
Фото: Properm.ru.
Пьяная драка закончилась госпитализацией пострадавшего, который в последствии скончался.

В Александровске завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя поселка Яйва. Его обвиняют в убийстве по неосторожности, сообщает СУ СК по Пермскому краю.

В июле 2019 в поселке Яйва ранее неоднократно судимый обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил знакомого. От полученных тяжелых травм через месяц потерпевший скончался в больнице. На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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