В Яйве будут судить рецидивиста за убийство по неосторожности

В июле 2019 в поселке Яйва ранее неоднократно судимый обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил знакомого. От полученных тяжелых травм через месяц потерпевший скончался в больнице. На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.