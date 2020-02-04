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Posted 4 февраля 2020, 04:56

Published 4 февраля 2020, 04:56

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Власти Прикамья выбрали новую компанию для разработки проекта гостиницы в здании бывшего ВКИУ

Власти Прикамья выбрали новую компанию для разработки проекта гостиницы в здании бывшего ВКИУ

4 февраля 2020, 04:56
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Никогданибудь
Контракт с предыдущим подрядчиком был разорван из-за неисполнения обязательств.

Корпорация развития Пермского края выбрала подрядчика для разработки проекта гостиницы в здании бывшего ВКИУ на ул. Оклуова, 4. Работы будет выполнять архитектурно-проектная организация «ПСК Технологии». Компания согласилась выполнить инженерно-изыскательские работы и подготовку сметной документации за 24,98 млн рублей при начальной стоимости контракта в 25 млн 76 тыс. рублей.

Согласно планам краевых властей, к 2021 году в здании бывшего ВКИУ, которое когда-то готовили для переезда Пермской художественной галереи, должна открыться гостиница класса «четыре звезды». Управлять ей будет международная сеть Azimut Hotels. За это право компания заплатила Пермскому краю 456 млн рублей. В гостинице будет 201 номер, в том числе «президентский люкс».

Ранее разработкой документации для будущей гостиницы занимался НИУ «Московский энергетический институт». Однако компания не исполняла свои обязательства, поэтому конкурс был объявлен повторно 25 декабря 2019 года.

#Недвижимость#Никогданибудь#Госзакупки#Вкиу#Крпк
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