Власти Прикамья выбрали новую компанию для разработки проекта гостиницы в здании бывшего ВКИУ

Согласно планам краевых властей, к 2021 году в здании бывшего ВКИУ, которое когда-то готовили для переезда Пермской художественной галереи, должна открыться гостиница класса «четыре звезды». Управлять ей будет международная сеть Azimut Hotels. За это право компания заплатила Пермскому краю 456 млн рублей. В гостинице будет 201 номер, в том числе «президентский люкс».