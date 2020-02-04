Власти Прикамья выбрали новую компанию для разработки проекта гостиницы в здании бывшего ВКИУ

Posted 4 февраля 2020, 04:56
Published 4 февраля 2020, 04:56
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Корпорация развития Пермского края выбрала подрядчика для разработки проекта гостиницы в здании бывшего ВКИУ на ул. Оклуова, 4. Работы будет выполнять архитектурно-проектная организация «ПСК Технологии». Компания согласилась выполнить инженерно-изыскательские работы и подготовку сметной документации за 24,98 млн рублей при начальной стоимости контракта в 25 млн 76 тыс. рублей.
Согласно планам краевых властей, к 2021 году в здании бывшего ВКИУ, которое когда-то готовили для переезда Пермской художественной галереи, должна открыться гостиница класса «четыре звезды». Управлять ей будет международная сеть Azimut Hotels. За это право компания заплатила Пермскому краю 456 млн рублей. В гостинице будет 201 номер, в том числе «президентский люкс».
Ранее разработкой документации для будущей гостиницы занимался НИУ «Московский энергетический институт». Однако компания не исполняла свои обязательства, поэтому конкурс был объявлен повторно 25 декабря 2019 года.