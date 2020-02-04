Ждем эпидемию гриппа. В Перми карантин начался более чем в сотне классов

Posted 4 февраля 2020, 05:22
Published 4 февраля 2020, 05:22
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми на сегодня, 4 февраля, из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом прекратили занятия школьники в 129 классах, не работают 20 групп в детских садах, сообщили Properm.ru в администрации Перми. Всего в Перми 138 муниципальных школ и 135 детских садов. Сейчас, отмечают в мэрии, полностью на карантин не закрыто ни одно государственное учреждение образование.
Накануе региональный Роспотребнадзор ввел предэпидемические ограничения для предупреждения распространения ОРВИ и гриппа. Закрыты для посещения стационары больниц и учреждения социального обслуживания населения, приостанавливается образовательный процесс при одновременном отсутствии более 20% детей.
По данным эпидемиологов, за неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года в Пермском крае отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнению с предыдущей неделей на 15,4%. Сейчас она превышает еженедельный пороговый уровень на 28,6%, это создает угрозу для дальнейшего массового распространения заболевания, в первую очередь в организованных коллективах.
Превышение недельных эпидемических порогов сегодня отмечается в 23-х российских регионах и в 8-ми центральных городах субъектов РФ. Чаще всего болеют дети от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет. Среди вирусов превалирует вирус гриппа В. Согласно данным ВОЗ, в 30 странах Европейского региона регистрируется высокая активность вирусов гриппа.