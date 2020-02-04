Ждем эпидемию гриппа. В Перми карантин начался более чем в сотне классов

По данным эпидемиологов, за неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года в Пермском крае отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнению с предыдущей неделей на 15,4%. Сейчас она превышает еженедельный пороговый уровень на 28,6%, это создает угрозу для дальнейшего массового распространения заболевания, в первую очередь в организованных коллективах.