Главный нарколог Пермского края стала заместителем министра территориальной безопасности

Юркова возглавила отдел по координации антинаркотической деятельности. Такое подразделение появилось в структуре правительства Пермского края впервые. Ранее его функции выполняла региональная антинаркотическая комиссия. Основной задачей вновь созданного отдела является организация работы по профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых на межведомственном и краевом уровне, выявлению и пресечению распространения информации о сбыте наркотиков и побуждении к употреблению наркотических средств в интернете, поясняют в министерстве.