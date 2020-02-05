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Posted 5 февраля 2020, 04:17

Published 5 февраля 2020, 04:17

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Главный нарколог Пермского края стала заместителем министра территориальной безопасности

Главный нарколог Пермского края стала заместителем министра территориальной безопасности

5 февраля 2020, 04:17
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Бывшая главный нарколог регионального минздрава Лариса Юркова займется координацией антинаркотической деятельности.

Главный освобожденный специалист миннздрава Пермского края и заместитель главного врача регионального наркодиспансера Лариса Юркова перешла на работу в министерство территориальной безопасности. Информация о новом замминистра появилась в телефонном справочнике ведомства. Как пояснили Properm.ru в минтербезопасности, она была назначена на должность 3 февраля 2020 года распоряжением и.о. председателя правительства Пермского края.

Юркова возглавила отдел по координации антинаркотической деятельности. Такое подразделение появилось в структуре правительства Пермского края впервые. Ранее его функции выполняла региональная антинаркотическая комиссия. Основной задачей вновь созданного отдела является организация работы по профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых на межведомственном и краевом уровне, выявлению и пресечению распространения информации о сбыте наркотиков и побуждении к употреблению наркотических средств в интернете, поясняют в министерстве.

С ноября 2019 года в статусе исполняющего обязанности минтербез Пермского края возглавляет Игорь Гончаров. Ришат Ибрагимов ушел с должности по собственному желанию. Гончаров уже занимал подобный пост в правительстве Олега Чиркунова. Ришат Ибрагимов возглавлял министерство территориальной безопасности с января 2019 года, до этого он работал заместителем губернатора.

#Общество#Кадровые перестановки#Министерство безопасности
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