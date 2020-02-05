Главный нарколог Пермского края стала заместителем министра территориальной безопасности

Posted 5 февраля 2020, 04:17
Published 5 февраля 2020, 04:17
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Главный освобожденный специалист миннздрава Пермского края и заместитель главного врача регионального наркодиспансера Лариса Юркова перешла на работу в министерство территориальной безопасности. Информация о новом замминистра появилась в телефонном справочнике ведомства. Как пояснили Properm.ru в минтербезопасности, она была назначена на должность 3 февраля 2020 года распоряжением и.о. председателя правительства Пермского края.
Юркова возглавила отдел по координации антинаркотической деятельности. Такое подразделение появилось в структуре правительства Пермского края впервые. Ранее его функции выполняла региональная антинаркотическая комиссия. Основной задачей вновь созданного отдела является организация работы по профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых на межведомственном и краевом уровне, выявлению и пресечению распространения информации о сбыте наркотиков и побуждении к употреблению наркотических средств в интернете, поясняют в министерстве.
С ноября 2019 года в статусе исполняющего обязанности минтербез Пермского края возглавляет Игорь Гончаров. Ришат Ибрагимов ушел с должности по собственному желанию. Гончаров уже занимал подобный пост в правительстве Олега Чиркунова. Ришат Ибрагимов возглавлял министерство территориальной безопасности с января 2019 года, до этого он работал заместителем губернатора.