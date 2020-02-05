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Posted 5 февраля 2020, 03:01

Published 5 февраля 2020, 03:01

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Инвестиционные «глухие телефоны». Или дежавю на первом пленарном заседании гордумы

Инвестиционные «глухие телефоны». Или дежавю на первом пленарном заседании гордумы

5 февраля 2020, 03:01
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермь 300
На первой в этом году пленарке, многие депутаты пермской гордумы жаловались на ощущение дежавю, возникшее у них после доклада представителя мэрии об инвестиционных проектах прошлого года и «ударных» планах на будущее. Казалось, первый вице-мэр Виктор Агеев попросту повторил рассказ, поведанный им же с думской трибуны несколько месяцев назад. Впрочем, обнаружились и некоторые новации, некоторые из которых оказались для думцев настоящим «открытием».

«УКСечение» строительства

Значительная часть выступления была посвящена крупным инвестпроектам частного бизнеса, к которым, по сути, городские власти имеют крайне скромное отношение, вроде строительства эстакады налива нефтепродуктов, или железнодорожных путей для парка смешения топлив в ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Весьма расплывчато и обще прозвучала информация о планах возведения в Перми некоего «многофункционального медицинского комплекса».
Дополнил картину длинный перечень школ, детских садов, дорог и прочих благ, которые построены, или намечены к постройке за счет бюджетных денег.

По словам замглавы города, были заключены контракты на строительство четырех детских садов, нового корпуса гимназии №3. Сделан проект реконструкции школ по улице Целинной и Юнг Прикамья, на пристройку нового корпуса к гимназии №17, строительство бассейна по улице Гашкова, физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Академика Веденеева. Заключен контракт на реконструкцию Дворца молодежи, куплено 40,8 тыс. кв.м для расселения аварийного и непригодного для проживания жилья, что почти на 17 тыс. «квадратов» больше, чем в 2018 году. Кроме того, разработаны проектные документы на починку системы очистки сточных вод в микрорайоне «Крым», строительство автодороги Старцева — Проспект Октябрят — улица Восстания.

Всего в прошлом году бюджетные инвестиции в Перми, с учетом краевых и федеральных денег, должны были превысить 6,6 млрд рублей (план 2020 года — 9,3 млрд рублей). В целом, по итогам 2019 года общий показатель освоения бюджетных инвестиций составил 67%. Причем, если, например, по управлению жилищных отношений исполнение оказалось почти стопроцентным, то по управлению капитального строительства — только 48%, по департаменту дорог и благоустройства — 68%.

От аквапарка до больницы…

Разумеется, депутаты захотели узнать подробности по самым долгожданным и обсуждаемым проектам. Например, Олег Бурдин поинтересовался, где все-таки планируется возводить пермский аквапарк, и какова судьба земельного участка по улице Лянгасова в Орджоникидзевском районе, который долгое время рассматривался как приоритетный для этого проекта.

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Депутат Александр Буторин спросил, о каком «многофункциональном медицинском комплексе», говорилось в докладе, где он будет располагаться, и можно ли увидеть проект? Как отметил думец, для него это начинание мэрии — «просто какое-то новое, неожиданное открытие». Но на эту тему Виктор Агеев почему-то решил публично с думской трибуны не распространяться, пообещав любознательному депутату «сообщить нюансы в рабочем порядке». Единственное, о чем было сказано — объект намечено разместить на улице Героев Хасана, 24, а в число приоритетных он попал еще в 2018 году.

Кстати, по этому адресу находится пермская «Городская клиническая больница №7». В краевом перечне капитальных строек, от 19 августа прошлого года, в Свердловском районе Перми запланировано строительство только одной клиники — психоневрологического диспансера с дневным стационаром. Видимо, все-таки речь идет о деньгах частного инвестора. Впрочем, суть даже не в том, что это за проект и кто его финансирует — достоин удивления сам факт, что депутат гордумы, и профессиональный медик (Александр Буторин — главный врач «Городской клинической больницы №3») просто не в курсе инвестиционных «медицинских» планов мэрии. Видимо, чиновники не собираются излишне утруждать себя информированием, если даже медики не знают, какие и зачем намечено построить больницы в городе.

«Рассекретят» ли «Пермь-300»?

О необходимости сделать доступной — не только для депутатов, но и для горожан — информацию об инвестиционных проектах в пределах Перми (в том числе связанных с предстоящим юбилеем краевого центра), говорили на пленарке многие думцы.

Евгений Глезман, депутат Пермской городской думы: — Сегодня крайне не хватает информации. И это в условиях, когда в современном мире вся информация доступна. А у нас в городе до сих пор нет в открытом доступе программы «Пермь-300», понятной и с указанием конкретных сумм. Вот, только сейчас нам сообщили, что всего это 90 проектов на 200 млрд рублей, но, несомненно, требуется публичность этого документа. Также мы не успеваем, по моему мнению, реагировать на «отклонения». Сегодня видим итог исполнения 67% по 2019 году, но теперь-то что уже можно поделать? Можем уйти в обсуждения, в которых и 2020 год пройдет. Думаю, в условиях, пока нет единого центра управления проектами, требуется быстро создать хотя бы единую информационную систему мониторинга инвестиционных проектов.

Кстати, Евгений Глезман задал вице-мэру вопрос, какая «судьба» ожидает 1,8 млрд инвестиционных бюджетных рублей, не освоенных в 2019 году? И какие именно социально-экономические показатели стали в городе лучше (если стали) в результате исполненных по факту капиталовложений на сумму 3,6 млрд рублей? И каков при этом риск, что около 9 млрд рублей инвестиций, которые планируются на 2020, тоже не останутся не израсходованными по назначению?

Первый заместитель мэра заверил, что почти 2 млрд рублей, оставшихся с минувшего года, перенесены на 2020, и городская исполнительная власть искренне рассчитывает на исполнение тех проектов, для которых предназначаются эти деньги. Социально-экономические результаты, по мнению руководства города налицо: увеличение налоговых доходов бюджета, появление новых мест в детсадах, и сокращение числа школьников, которые учатся во вторую смену. Впрочем, конкретные цифры названы не были, так что депутатам пришлось «поверить» чиновнику на слово. Ну, а ради улучшения ситуации с освоением бюджетных инвестиций, мэрия готовит некий «пакет мер», о котором будет рассказано на ближайшем заседании городской инвестиционной комиссии.

Но депутаты, кажется уже устали от «инвестиционного дежавю». Председатель думского комитета по инвестициям уведомил коллег, что сейчас в комитете находится немало поручений по контролю над реализацией конкретных инвестиционных проектов.

Сергей Богуславский, депутат Пермской городской думы: — Сейчас, действительно, мы начнем активный мониторинг. Готов сказать всем депутатам: «присоединяйтесь». Если есть необходимость рассмотреть какие-то вопросы детально, — мы открыты. Тем более, что именно в 2020 году, с учетом роста инвестиционной составляющей в городском бюджете, у нас имеются большие риски того, что, при таком подходе, мы не выполним планы, которые перед собой ставим.

Анатолий Москвин для Properm.ru

#Политика#Спецпроекты#Пермь 300
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