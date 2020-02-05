Инвестиционные «глухие телефоны». Или дежавю на первом пленарном заседании гордумы

Кстати, по этому адресу находится пермская «Городская клиническая больница №7». В краевом перечне капитальных строек, от 19 августа прошлого года, в Свердловском районе Перми запланировано строительство только одной клиники — психоневрологического диспансера с дневным стационаром. Видимо, все-таки речь идет о деньгах частного инвестора. Впрочем, суть даже не в том, что это за проект и кто его финансирует — достоин удивления сам факт, что депутат гордумы, и профессиональный медик (Александр Буторин — главный врач «Городской клинической больницы №3») просто не в курсе инвестиционных «медицинских» планов мэрии. Видимо, чиновники не собираются излишне утруждать себя информированием, если даже медики не знают, какие и зачем намечено построить больницы в городе.