Инвестиционные «глухие телефоны». Или дежавю на первом пленарном заседании гордумы

Posted 5 февраля 2020, 03:01
Published 5 февраля 2020, 03:01
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Значительная часть выступления была посвящена крупным инвестпроектам частного бизнеса, к которым, по сути, городские власти имеют крайне скромное отношение, вроде строительства эстакады налива нефтепродуктов, или железнодорожных путей для парка смешения топлив в ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Весьма расплывчато и обще прозвучала информация о планах возведения в Перми некоего «многофункционального медицинского комплекса».
Дополнил картину длинный перечень школ, детских садов, дорог и прочих благ, которые построены, или намечены к постройке за счет бюджетных денег.
По словам замглавы города, были заключены контракты на строительство четырех детских садов, нового корпуса гимназии №3. Сделан проект реконструкции школ по улице Целинной и Юнг Прикамья, на пристройку нового корпуса к гимназии №17, строительство бассейна по улице Гашкова, физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Академика Веденеева. Заключен контракт на реконструкцию Дворца молодежи, куплено 40,8 тыс. кв.м для расселения аварийного и непригодного для проживания жилья, что почти на 17 тыс. «квадратов» больше, чем в 2018 году. Кроме того, разработаны проектные документы на починку системы очистки сточных вод в микрорайоне «Крым», строительство автодороги Старцева — Проспект Октябрят — улица Восстания.
Всего в прошлом году бюджетные инвестиции в Перми, с учетом краевых и федеральных денег, должны были превысить 6,6 млрд рублей (план 2020 года — 9,3 млрд рублей). В целом, по итогам 2019 года общий показатель освоения бюджетных инвестиций составил 67%. Причем, если, например, по управлению жилищных отношений исполнение оказалось почти стопроцентным, то по управлению капитального строительства — только 48%, по департаменту дорог и благоустройства — 68%.
Разумеется, депутаты захотели узнать подробности по самым долгожданным и обсуждаемым проектам. Например, Олег Бурдин поинтересовался, где все-таки планируется возводить пермский аквапарк, и какова судьба земельного участка по улице Лянгасова в Орджоникидзевском районе, который долгое время рассматривался как приоритетный для этого проекта.
Депутат Александр Буторин спросил, о каком «многофункциональном медицинском комплексе», говорилось в докладе, где он будет располагаться, и можно ли увидеть проект? Как отметил думец, для него это начинание мэрии — «просто какое-то новое, неожиданное открытие». Но на эту тему Виктор Агеев почему-то решил публично с думской трибуны не распространяться, пообещав любознательному депутату «сообщить нюансы в рабочем порядке». Единственное, о чем было сказано — объект намечено разместить на улице Героев Хасана, 24, а в число приоритетных он попал еще в 2018 году.
Кстати, по этому адресу находится пермская «Городская клиническая больница №7». В краевом перечне капитальных строек, от 19 августа прошлого года, в Свердловском районе Перми запланировано строительство только одной клиники — психоневрологического диспансера с дневным стационаром. Видимо, все-таки речь идет о деньгах частного инвестора. Впрочем, суть даже не в том, что это за проект и кто его финансирует — достоин удивления сам факт, что депутат гордумы, и профессиональный медик (Александр Буторин — главный врач «Городской клинической больницы №3») просто не в курсе инвестиционных «медицинских» планов мэрии. Видимо, чиновники не собираются излишне утруждать себя информированием, если даже медики не знают, какие и зачем намечено построить больницы в городе.
О необходимости сделать доступной — не только для депутатов, но и для горожан — информацию об инвестиционных проектах в пределах Перми (в том числе связанных с предстоящим юбилеем краевого центра), говорили на пленарке многие думцы.
Кстати, Евгений Глезман задал вице-мэру вопрос, какая «судьба» ожидает 1,8 млрд инвестиционных бюджетных рублей, не освоенных в 2019 году? И какие именно социально-экономические показатели стали в городе лучше (если стали) в результате исполненных по факту капиталовложений на сумму 3,6 млрд рублей? И каков при этом риск, что около 9 млрд рублей инвестиций, которые планируются на 2020, тоже не останутся не израсходованными по назначению?
Первый заместитель мэра заверил, что почти 2 млрд рублей, оставшихся с минувшего года, перенесены на 2020, и городская исполнительная власть искренне рассчитывает на исполнение тех проектов, для которых предназначаются эти деньги. Социально-экономические результаты, по мнению руководства города налицо: увеличение налоговых доходов бюджета, появление новых мест в детсадах, и сокращение числа школьников, которые учатся во вторую смену. Впрочем, конкретные цифры названы не были, так что депутатам пришлось «поверить» чиновнику на слово. Ну, а ради улучшения ситуации с освоением бюджетных инвестиций, мэрия готовит некий «пакет мер», о котором будет рассказано на ближайшем заседании городской инвестиционной комиссии.
Но депутаты, кажется уже устали от «инвестиционного дежавю». Председатель думского комитета по инвестициям уведомил коллег, что сейчас в комитете находится немало поручений по контролю над реализацией конкретных инвестиционных проектов.
Анатолий Москвин для Properm.ru