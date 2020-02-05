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Posted 5 февраля 2020, 04:56

Published 5 февраля 2020, 04:56

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Московская управляющая компания взыскивает с прикамского вице-премьера долги за коммуналку

Московская управляющая компания взыскивает с прикамского вице-премьера долги за коммуналку

5 февраля 2020, 04:56
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
В окружении Михаила Сюткина поясняют, что ранее подобный иск управляющая компания проиграла.

Ленинский райсуд Перми начал рассмотрение иска московского АО «Декра-Стройэксплуатация» к первому зампредседателя правительства Прикамья Михаилу Сюткину. Компания требует взыскать с чиновника долги по коммунальным платежам за московскую квартиру и пени на сумму 745,6 тыс. рублей.

Как пояснили Properm.ru в аппарате вице-премьера, компания взыскивает средства за недоказанные услуги уже два года. «Речь идёт об управляющей компании, от услуг которой жильцы отказались 2 года назад и наняли другую, государственную управляющую организацию — ГБУ «Жилищник», — поясняют в ведомстве. В прошлом году управляющая компания уже поиграла аналогичный судебный спор Михаилу Сюткину. Их требованиям уже было отказано.

Столичная управляющая компания сейчас ведет экономические споры в арбитражном суде Москвы о взыскании задолженности с департамента имущества столицы. В 2019 году «Декра-Стройэксплуатация» отменила решение Мосжилинспекции о привлечении к административной ответственности за нарушением лицензионных требований по управлению многоквартирными домами.

#Общество#Коммунальный рай#Суд#Слуги народа
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