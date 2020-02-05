Московская управляющая компания взыскивает с прикамского вице-премьера долги за коммуналку

Как пояснили Properm.ru в аппарате вице-премьера, компания взыскивает средства за недоказанные услуги уже два года. «Речь идёт об управляющей компании, от услуг которой жильцы отказались 2 года назад и наняли другую, государственную управляющую организацию — ГБУ «Жилищник», — поясняют в ведомстве. В прошлом году управляющая компания уже поиграла аналогичный судебный спор Михаилу Сюткину. Их требованиям уже было отказано.