Московская управляющая компания взыскивает с прикамского вице-премьера долги за коммуналку

Posted 5 февраля 2020, 04:56
Published 5 февраля 2020, 04:56
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Ленинский райсуд Перми начал рассмотрение иска московского АО «Декра-Стройэксплуатация» к первому зампредседателя правительства Прикамья Михаилу Сюткину. Компания требует взыскать с чиновника долги по коммунальным платежам за московскую квартиру и пени на сумму 745,6 тыс. рублей.
Как пояснили Properm.ru в аппарате вице-премьера, компания взыскивает средства за недоказанные услуги уже два года. «Речь идёт об управляющей компании, от услуг которой жильцы отказались 2 года назад и наняли другую, государственную управляющую организацию — ГБУ «Жилищник», — поясняют в ведомстве. В прошлом году управляющая компания уже поиграла аналогичный судебный спор Михаилу Сюткину. Их требованиям уже было отказано.
Столичная управляющая компания сейчас ведет экономические споры в арбитражном суде Москвы о взыскании задолженности с департамента имущества столицы. В 2019 году «Декра-Стройэксплуатация» отменила решение Мосжилинспекции о привлечении к административной ответственности за нарушением лицензионных требований по управлению многоквартирными домами.