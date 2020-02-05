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Posted 5 февраля 2020, 03:05

Published 5 февраля 2020, 03:05

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пьяного жителя Прикамья осудят за оскорбление участкового

Пьяного жителя Прикамья осудят за оскорбление участкового

5 февраля 2020, 03:05
Фото: Properm.ru.
В ходе расследования нарушитель признал свою вину.

В Пермском районе закончилось расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя поселка Юго-Камский. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

Вечером 8 ноября 2019 года сотрудники полиции прибыли в квартиру жительницы посёлка Юго-Камский, сообщившей о побоях, где обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Участковый предложил нарушителю проехать в отделение полиции, однако мужчина начал публично оскорблять полицейского. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном.

#Происшествия
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