Пьяного жителя Прикамья осудят за оскорбление участкового

В Пермском районе закончилось расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя поселка Юго-Камский. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).