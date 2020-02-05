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Posted 5 февраля 2020, 11:06

Published 5 февраля 2020, 11:06

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

RT запускает новый проект #ПочтаПобеды

RT запускает новый проект #ПочтаПобеды

5 февраля 2020, 11:06
Фото: Properm.ru.
С помощью проекта любой сможет написать письмо ветерану и узнать истории участников Великой Отечественной войны.

RT расскажет истории ветеранов Великой Отечественной войны и поможет передать письма читателей каждому из них. Для этого телеканал запускает новый проект #ПочтаПобеды, в котором собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану. Для этого нужно прислать их в редакцию RT. Адрес: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Также можно прислать видеообращение на адрес [email protected].

#Общество
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