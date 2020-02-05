RT запускает новый проект #ПочтаПобеды

RT расскажет истории ветеранов Великой Отечественной войны и поможет передать письма читателей каждому из них. Для этого телеканал запускает новый проект #ПочтаПобеды, в котором собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.