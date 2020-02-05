В Добрянке отчим насиловал 17-летнюю падчерицу

В Добрянке завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Пермского края, сообщает СУ СК по Пермскому краю. Установлено, что в ночь на 30 августа 2019 года обвиняемый в дачном доме совершил насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование 17-летней падчерицы.