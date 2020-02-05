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Posted 5 февраля 2020, 06:54

Published 5 февраля 2020, 06:54

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Добрянке отчим насиловал 17-летнюю падчерицу

В Добрянке отчим насиловал 17-летнюю падчерицу

5 февраля 2020, 06:54
Фото: Properm.ru.
Дело будет рассмотрено в ближайшее время в суде.

В Добрянке завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Пермского края, сообщает СУ СК по Пермскому краю. Установлено, что в ночь на 30 августа 2019 года обвиняемый в дачном доме совершил насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование 17-летней падчерицы.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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