В Добрянке отчим насиловал 17-летнюю падчерицу

Posted 5 февраля 2020, 06:54
Published 5 февраля 2020, 06:54
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Добрянке завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Пермского края, сообщает СУ СК по Пермскому краю. Установлено, что в ночь на 30 августа 2019 года обвиняемый в дачном доме совершил насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование 17-летней падчерицы.
Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.