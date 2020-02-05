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Posted 5 февраля 2020, 06:43

Published 5 февраля 2020, 06:43

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Пермском крае начался карантин по гриппу

В Пермском крае начался карантин по гриппу

5 февраля 2020, 06:43
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Медицина в Прикамье
Сразу в нескольких районах приостановлена образовательная деятельность.

По предписанию главных санитарных врачей с 5 февраля приостанавливается учебная деятельность в образовательных организациях восьми районов Прикамья. Под ограничения попали территории Чайковского, Чернушинского, Краснокамского, Октябрьского, Осинского, Еловского, Уинского, Сивинского районов.

Как сообщает Роспотребнадзор, за неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года в Пермском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников 7–14 лет превышает пороговый уровень на 44,3%. В Перми показатели заболеваемости среди школьников ниже и оснований для приостановления учебного процесса во всех образовательных организациях горда пока нет.

#Общество#Медицина в Прикамье
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