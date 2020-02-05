В Пермском крае начался карантин по гриппу

Как сообщает Роспотребнадзор, за неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года в Пермском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников 7–14 лет превышает пороговый уровень на 44,3%. В Перми показатели заболеваемости среди школьников ниже и оснований для приостановления учебного процесса во всех образовательных организациях горда пока нет.