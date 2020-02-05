В районе Егошихи сбрасывали строительные отходы

Posted 5 февраля 2020, 03:27
Published 5 февраля 2020, 03:27
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию о размещении строительных отходов в районе Северной дамбы в водоохранной зоне р. Егошиха, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что ООО «УК «Спецстрой», проводя работы по благоустройству прилегающей территории в районе памятника «Пушка», сбросило отходы лома асфальтовых и асфальтобетонных покрытий на почву.
По материалам проверки подрядчик привлечен к административной ответственности. Учитывая, что на момент рассмотрения дела подрядчик устранил нарушения, провёл уборку территории, административный штраф заменён на предупреждение.