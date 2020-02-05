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Posted 5 февраля 2020, 03:27

Published 5 февраля 2020, 03:27

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В районе Егошихи сбрасывали строительные отходы

В районе Егошихи сбрасывали строительные отходы

5 февраля 2020, 03:27
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экология
Подрядчик прибрал территорию, поэтому избежал штрафа.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию о размещении строительных отходов в районе Северной дамбы в водоохранной зоне р. Егошиха, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что ООО «УК «Спецстрой», проводя работы по благоустройству прилегающей территории в районе памятника «Пушка», сбросило отходы лома асфальтовых и асфальтобетонных покрытий на почву.

По материалам проверки подрядчик привлечен к административной ответственности. Учитывая, что на момент рассмотрения дела подрядчик устранил нарушения, провёл уборку территории, административный штраф заменён на предупреждение.

#Общество#Экология
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