Прокуратура подтвердила законность следственных действий в кабинете депутата Виктора Плюснина

Posted 6 февраля 2020, 03:21
Published 6 февраля 2020, 03:21
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Пермском крае расследуется уголовное дело по факту мошенничества при приобретении квартир для детей сирот. Следственные органы предполагают ущерб бюджетам Пермского края и Добрянского района на сумму около 300 млн рублей. Об этом редакции Properm.ru сообщил источник в следствии.
О наличии расследования, в котором фигурирует депутат законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин, СМИ стало известно 8 ноября 2019 года. Тогда пресс-служба парламента сообщила о том, что сотрудники УФСБ России по Пермскому краю изъяли технику и рабочий телефон председателя инфраструктурного комитета Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина. Позднее, 28 ноября, заксобрание попросило прокурора Пермского края Андрея Юмшанова проверить обоснованность и законность действий ФСБ. В парламенте утверждали, что действия силовиков могут помешать своевременному принятию бюджета региона. Но 30 декабря прокуратура подтвердила правомерность действий силовиков.
Кроме телефона и оргтехники сотрудники ФСБ запрашивали у парламентариев заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов комитета Плюснина в части финансирования, капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры за 2012 — 2018 годы. Силовиков интересовали материалы, связанные с расходованием бюджета при приобретении квартир для детей сирот.
В материалах расследования, связанного с мошенничеством при освоении бюджета, фигурируют такие компании как ООО «Технология» (50% долей принадлежит Плюснину Роману Викторовичу), ООО «Капитал Стар» (50% долей принадлежит Плюснину Егору Викторовичу) и ООО «Жилой комплекс «Сосновый бор» (единственный учредитель — Плюснин Егор Викторович).
Согласно данным единой системы госзакупок, в 2014 году ООО «Технология» и ООО "Жилой комплекс «Сосновый бор» заключили два госконтракта с министерством строительства Пермского края на общую сумму 179 млн рублей. Предмет контракта — приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот в Добрянском районе. ООО «Технология» одновременно с тем продало квартиры в многоквартирном доме на сумму 120 млн рублей МКУ «Администрация Добрянского городского поселения» — под расселение ветхого и аварийного жилья.
Госконтракты на расселение ветхого и аварийного жилья, а также — на приобретение квартир для детей-сирот могли бы не заинтересовать силовые структуры. Но в 2017 году жители дома по ул. Герцена, 40а обратились в правоохранительные органы и к добрянским депутатам, поскольку в жилом доме были обнаружены проблемы с коммуникациями.
Кроме того, жители заявляли о нарушении при проектировании и выдаче разрешительной документации на строительство. По их словам, госэкспертиза здания, простоявшего без консервации больше 20 лет, до сих пор не проведена, и поэтому дом небезопасен для проживания. В конце 2018 года СУ СК РФ по Пермскому краю уже возбуждало уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, влекущих небезопасность для проживания людей в многоквартирном доме.
Тогда же стало известно, что в 2011 году ЗАО «Дитранс-Строй» (организация ликвидирована, единственный учредитель — Плюснин Виктор Борисович), аффилированное депутату краевого парламента Виктору Плюснину, выкупило это здание. В 2013 году объект незавершенного строительства был приобретен с торгов ООО «Жилой комплекс «Сосновый бор». В 2014 году половина доли в праве собственности на объект незавершенного строительства была передана ООО «Технология».
В 2019 году проблемами дома в Добрянке на Герцена, 40а начинал заниматься и прикамский омбудсмен Павел Миков. «Черная плесень, холод (в отдельных квартирах до 10°), промерзшие стены, щели в панелях, из которых построено здание», — заявил тогда омбудсмен. Однако. в региональном минстрое тогда заявили, что в проблемах дома виноваты его жители и власти Добрянки. Здание год не обслуживалось никакой управляющей компанией. Тогда для проведения ремонтных работ в многоквартирном доме бюджету Добрянского района пришлось дополнительно изыскать 2,7 млн рублей.
По данным картотеки арбитражных дел, министерство строительства Пермского края взыскивало ущерб от действий ООО «Технология» на сумму 13 млн 312 тыс. рублей. Санкции применялись в связи со срывом сроков сдачи многоквартирного дома по адресу ул. Герцена, 40а в Добрянке.