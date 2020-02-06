Прокуратура подтвердила законность следственных действий в кабинете депутата Виктора Плюснина

Кроме того, жители заявляли о нарушении при проектировании и выдаче разрешительной документации на строительство. По их словам, госэкспертиза здания, простоявшего без консервации больше 20 лет, до сих пор не проведена, и поэтому дом небезопасен для проживания. В конце 2018 года СУ СК РФ по Пермскому краю уже возбуждало уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, влекущих небезопасность для проживания людей в многоквартирном доме.