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Posted 6 февраля 2020, 06:00

Published 6 февраля 2020, 06:00

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пьяная жительница Губахи напала на полицейского

Пьяная жительница Губахи напала на полицейского

6 февраля 2020, 06:00
Фото: Properm.ru.
Женщина отделалась условным сроком за свое преступление.

В Губахе суд вынес приговор безработной 47-летней местной жительнице. Ее признали виновной в нападении на полицейского, сообщает СУ СК по Пермскому краю.

Ночью 14 июля участковый доставил местную жительницу к зданию отдела полиции для составления протокола. Но пьяная женщина ударила полицейского в грудь, а также обматерила его.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

#Происшествия
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