Пьяная жительница Губахи напала на полицейского

Posted 6 февраля 2020, 06:00
Published 6 февраля 2020, 06:00
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Губахе суд вынес приговор безработной 47-летней местной жительнице. Ее признали виновной в нападении на полицейского, сообщает СУ СК по Пермскому краю.
Ночью 14 июля участковый доставил местную жительницу к зданию отдела полиции для составления протокола. Но пьяная женщина ударила полицейского в грудь, а также обматерила его.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.