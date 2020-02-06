Сбербанк может легко заблокировать все ваши счета. Реальный кейс пермяка

Posted 6 февраля 2020, 10:41
Published 6 февраля 2020, 10:41
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Перми», политконсультант Андрей Денисенко на своей странице в Facebook поделился историей конфликта со Сбербанком в качестве ИП. Итогом противостояния неожиданно стала блокировка счетов как физлица, так и юридического.
В августе прошлого года Андрей открыл ИП и соответствующий счет для него, чтобы клиенты могли перечислять деньги за услуги консалтинга. Выбор в пользу Сбербанка был обоснован долгим обслуживанием в кредитной организации в качестве физлица. К выбору «зеленого» подтолкнули также выгодные условия работы по зарплатному проекту.
«До открытия счёта я задал менеджеру простой вопрос: «Мне будут приходить на счёт деньги от нескольких клиентов, примерно равными суммами. Я эти деньги буду отправлять себе же на карту физлица в рамках зарплатного проекта. А оттуда большую часть буду снимать наличными. Не будет ли это выглядеть подозрительно со стороны вашего финмониторинга?» На что получил ответ — нет, всё нормально, ничего особенного в такой практике нет», — рассказывает консультант предысторию конфликта.
Однако спустя почти четыре месяца Сбербанк ограничил доступ к операциям по счёту ИП, попросил договоры и другие документы по контрагентам. «Подозревают меня, значит, в финансировании терроризма и отмывании средств, полученных преступным путём», — комментирует Андрей действия банка. Спустя шесть дней после отправки документов из банка пришло письмо о том, что договоры пришли в «нечитаемом виде». В результате у Андрея были заблокированы карты, выпущенные на физлицо и доступ в «Сбербанк Онлайн».
После повторной отправки «в читаемом виде», и еще спустя две недели мужчину попросили «Обосновать ценообразование услуг». «Тут я немного выпал в осадок, но как-то обосновал», — рассказывает Андрей. Однако это не помогло: в разблокировке карт было отказано. «Я сейчас, наверное, окажусь в каких-то неведомых базах, куда заносят всех подозрительных типов. Ну и в целом, конечно, пребываю в шоке от ситуации, поскольку речь, конечно, не идёт о миллионных суммах», — подытожил консультант.
В комментариях под постом в очередной раз пришли сотрудники SMM-службы Сбербанка, которые отметили, что сейчас вновь проводят проверку по всем вышеописанным фактам. Андрей Денисенко на действия кредитной организации готовится подавать жалобу в Центробанк. Properm.ru также сделали запрос в пресс-службу Сбербанка.