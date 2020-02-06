Сбербанк может легко заблокировать все ваши счета. Реальный кейс пермяка

После повторной отправки «в читаемом виде», и еще спустя две недели мужчину попросили «Обосновать ценообразование услуг». «Тут я немного выпал в осадок, но как-то обосновал», — рассказывает Андрей. Однако это не помогло: в разблокировке карт было отказано. «Я сейчас, наверное, окажусь в каких-то неведомых базах, куда заносят всех подозрительных типов. Ну и в целом, конечно, пребываю в шоке от ситуации, поскольку речь, конечно, не идёт о миллионных суммах», — подытожил консультант.