Следователи раскрыли в Перми убийство 17-летней давности

По данным следствия, в ночь преступления потерпевший со своей подругой шли по железнодорожным путям, где им повстречались трое молодых людей. В результате возникшего конфликта один из них ударил мужчину ножом в область шеи, от чего потерпевший скончался на месте происшествия.