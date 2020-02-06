Следователи раскрыли в Перми убийство 17-летней давности

Posted 6 февраля 2020, 06:13
Published 6 февраля 2020, 06:13
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Следственный комитет России рассказал об окончании расследования уголовного дела, которое было возбуждено в 2002 году. Тогда в 200 метрах от остановки Славянова было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Неоднократно следователи и криминалисты Уральского следственного управления на транспорте возвращались к изучению материалов уголовного дела.В результате кропотливой работы спустя 17 лет установлено лицо, причастное к убийству. Им оказался житель города Перми, на период совершения преступления являвшийся несовершеннолетним.
По данным следствия, в ночь преступления потерпевший со своей подругой шли по железнодорожным путям, где им повстречались трое молодых людей. В результате возникшего конфликта один из них ударил мужчину ножом в область шеи, от чего потерпевший скончался на месте происшествия.
«Следствием собраны дополнительные неопровержимые доказательства, изобличающие виновность местного жителя в совершении особо тяжкого преступления, установлены и допрошены свидетели, произведены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — поясняют в СУ СКР.