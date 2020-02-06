УФАС проверит администрацию Верещагино после публикации Properm.ru

С 1 января 2016 года для российских чиновников был введен лимит на покупку автомобилей за счет бюджета. Руководители в ранге министра и замминистра не смогут передвигаться на машинах дороже 2,5 млн рублей и мощностью более 200 л.с. Руководители подразделений ведомств смогут рассчитывать лишь на автомобиль не дороже 1,5 млн рублей. Помимо машин аналогичные ограничения были введены и для других закупок, например, смартфонов.