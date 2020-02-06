УФАС проверит администрацию Верещагино после публикации Properm.ru

Posted 6 февраля 2020, 06:05
Published 6 февраля 2020, 06:05
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермское УФАС проведет внеплановую проверку соблюдения закона о контрактной системе в МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа администрации Верещагинского муниципального района Пермского края». Причиной для этого стала публикация в Properm.ru информации о приобретении для нужд администрации Верещагинского района черного седана стоимостью 1 млн 972 тыс. рублей. Как сообщается в ответе на запрос за подписью руководителя ведомства Александра Плаксина, «без проведения контрольного мероприятия дать правовую оценку действий муниципалитета не представляется возможным». Копия ответа для сведения направлена в прокуратуру Пермского края.
В январе 2020 года муниципалитет приобрел у нижегородского дилера — компании «Луидор-Сервис» — легковой автомобиль. В конкурсной документации указывается, что при закупке должен быть применен национальный режим — запрет на приобретение транспортных средств, не выпускающихся на территории стран Таможенного союза (России, Белоруссии, Казахстана).
За последний год администрация Верещагинского района приобретает второй черный седан стоимостью порядка 2 млн рублей. Подобную закупку муниципалитет проводил в июне 2019 года. Тогдаконтракт на поставку черного автомобилябыл заключен с екатеринбургским автодилером «Оками Урал».
С 1 января 2016 года для российских чиновников был введен лимит на покупку автомобилей за счет бюджета. Руководители в ранге министра и замминистра не смогут передвигаться на машинах дороже 2,5 млн рублей и мощностью более 200 л.с. Руководители подразделений ведомств смогут рассчитывать лишь на автомобиль не дороже 1,5 млн рублей. Помимо машин аналогичные ограничения были введены и для других закупок, например, смартфонов.