В Чернушке на детских качелях нашли труп мужчины

29 января в Чернушке на детской площадке было обнаружено тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в его совершении задержан ранее неоднократно судимый 40-летний знакомый погибшего мужчины.