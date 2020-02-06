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Posted 6 февраля 2020, 05:46

Published 6 февраля 2020, 05:46

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Чернушке на детских качелях нашли труп мужчины

В Чернушке на детских качелях нашли труп мужчины

6 февраля 2020, 05:46
Фото: Properm.ru.
Следователи задержали подозреваемого в убийстве.

29 января в Чернушке на детской площадке было обнаружено тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в его совершении задержан ранее неоднократно судимый 40-летний знакомый погибшего мужчины.

По данным следствия, вечером 28 января во время ссоры подозреваемый избил мужчину. Травмы оказались смертельными. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вынес тело потерпевшего из квартиры и поместил на качели детской площадке. Мужчина скрылся, но вскоре его задержали.Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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