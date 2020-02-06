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Posted 6 февраля 2020, 03:43

Published 6 февраля 2020, 03:43

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В пермских школах введут карантин с 7 февраля

В пермских школах введут карантин с 7 февраля

6 февраля 2020, 03:43
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Детский мир
Карантин уже начался в восьми районах Пермского края.

Глава краевого управления Роспотребнадзора подписал предписание, адресованное мэру Перми Дмитрию Самойлову. В нем сказано о рекомендации приостановить учебный процесс в детских образовательных организациях города с 7 по 15 февраля 2020 года.

Карантин предписывается ввести в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного и среднего профессионального образования. Также рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий.

По данным Роспотребнадзора, с 27 января по 2 февраля темпы роста заболеваний ОРВИ и гриппом увеличились на 25%, если сравнивать с предыдущей неделей. Темпы роста заболеваний также увеличились и с 3 по 4 февраля.

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#Здоровье#Детский мир
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