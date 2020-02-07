Прокуратура проверила перевозчика «Ваш попутчик» после ДТП на трассе «М7 -Волга»

Как сообщает пресс-служба ведомства, водитель автобуса, в отношении которого завели уголовное дело за нарушение ПДД (ч.1 ст. 264 УК РФ) в 2019 — 2020 году восемь раз привлекался к административной ответственности. Несмотря на это директор компании не принимал никаких мер. Также прокуратура выяснила, что водители не проходили медицинский осмотр перед выходом на смену.