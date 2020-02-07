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Posted 7 февраля 2020, 12:31

Published 7 февраля 2020, 12:31

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Прокуратура проверила перевозчика «Ваш попутчик» после ДТП на трассе «М7 -Волга»

Прокуратура проверила перевозчика «Ваш попутчик» после ДТП на трассе «М7 -Волга»

7 февраля 2020, 12:31
Фото: Properm.ru.
Сотрудник компании стал виновником аварии, в которой пострадали 18 человек.

Прокуратура Кировского района Перми проверила работы перевозчика ООО «Компания «Ваш попутчик». Причиной для реагирования надзорного ведомства стало ДТП на трассе «М7 -Волга» в Нытвенском районе, в которое попал автобус междугороднего маршрута «Чайковский — Пермь». Авария случилась 26 января 2020 года. Пострадали 18 человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, водитель автобуса, в отношении которого завели уголовное дело за нарушение ПДД (ч.1 ст. 264 УК РФ) в 2019 — 2020 году восемь раз привлекался к административной ответственности. Несмотря на это директор компании не принимал никаких мер. Также прокуратура выяснила, что водители не проходили медицинский осмотр перед выходом на смену.

По итогам проверки прокурором внесено представление директору компании «Ваш попутчик». Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле.

#Общество
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