Шесть гостиниц Перми закрыли после трагедии в «Карамели»

Posted 7 февраля 2020, 05:10
Published 7 февраля 2020, 05:10
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
По поручению прокурора Пермского края районными прокуратурами города Перми проводятся проверки хостелов, мини-гостиниц и иных учреждений и организаций, расположенных в цокольных, подвальных этажах жилых домов и пристроях.
В настоящее время с привлечением специалистов инспекции государственного жилищного надзора, Роспотребнадзора, отделов надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю, контролирующих органов проверено 27 таких объектов, в том числе расположенных на 1 этажах зданий.
В настоящее время районными судами по шести искам, до их рассмотрения по существу, принято решение об удовлетворении ходатайств прокуроров о незамедлительном запрете эксплуатации гостиниц. Еще 6 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приостановили осуществление деятельности в сфере оказания гостиничных услуг, вплоть до устранения нарушений. Проверочные мероприятия продолжаются до 15 февраля.