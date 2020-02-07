Шесть гостиниц Перми закрыли после трагедии в «Карамели»

В настоящее время районными судами по шести искам, до их рассмотрения по существу, принято решение об удовлетворении ходатайств прокуроров о незамедлительном запрете эксплуатации гостиниц. Еще 6 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приостановили осуществление деятельности в сфере оказания гостиничных услуг, вплоть до устранения нарушений. Проверочные мероприятия продолжаются до 15 февраля.