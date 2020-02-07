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Posted 7 февраля 2020, 08:07

Published 7 февраля 2020, 08:07

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Лысьве у доверчивого мужчины украли планшет

В Лысьве у доверчивого мужчины украли планшет

7 февраля 2020, 08:07
Фото: Properm.ru.
Потерпевший пригласил выпить мужчину, который ему помог, но последний обокрал его.

В Лысьве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В декабре прошлого года обвиняемый возле магазина случайно познакомился с 56-летним потерпевшим, которому предложил свою помощь. Мужчина не мог передвигаться самостоятельно. Проводив мужчину до дома, обвиняемого пригласили в дом, где они начали выпивать. Когда хозяин уснул, обвиняемый похитил у него планшет, а затем скрылся.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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