В Лысьве у доверчивого мужчины украли планшет

В декабре прошлого года обвиняемый возле магазина случайно познакомился с 56-летним потерпевшим, которому предложил свою помощь. Мужчина не мог передвигаться самостоятельно. Проводив мужчину до дома, обвиняемого пригласили в дом, где они начали выпивать. Когда хозяин уснул, обвиняемый похитил у него планшет, а затем скрылся.