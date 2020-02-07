В Лысьве у доверчивого мужчины украли планшет

Posted 7 февраля 2020, 08:07
Published 7 февраля 2020, 08:07
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Лысьве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В декабре прошлого года обвиняемый возле магазина случайно познакомился с 56-летним потерпевшим, которому предложил свою помощь. Мужчина не мог передвигаться самостоятельно. Проводив мужчину до дома, обвиняемого пригласили в дом, где они начали выпивать. Когда хозяин уснул, обвиняемый похитил у него планшет, а затем скрылся.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.