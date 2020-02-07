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Posted 7 февраля 2020, 03:00

Published 7 февраля 2020, 03:00

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

VERRA делает Пермь ярче

VERRA делает Пермь ярче

7 февраля 2020, 03:00
Фото: Properm.ru.
Каждый год компания VERRA радует пермяков красивыми арт-объектами, презентуя на городских площадках скульптуры автомобилей.

В 2020 году на городской эспланаде появился новый арт-объект от VERRA — автомобиль Toyota Land Cruiser 200 изо льда. Над его созданием работала целая команда во главе с ведущими скульптурами России. Ледяной внедорожник пользуется огромной популярностью у жителей города Перми, с ним фотографируются и дети, и взрослые.

Участие в украшении города стало доброй традицией для компании VERRA. Прошлой зимой частью городского новогоднего украшения стали ледяные скульптуры автомобилей Porsche, Toyota и Lexus. В этом году на улице Героев Хасана, где расположены автосалоны компании, зажглись новогодние гирлянды и огромная звезда «Друзья VERRА».

Интересные решения для арт-объектов VERRA собирает со всего мира, чтобы жители Перми могли увидеть все своими глазами. Идеи из Европы и Азии компания дополняет своим видением, и от этого проекты становятся еще более интересными, так как они создаются для друзей VERRA.

Анна Бояршинова, генеральный директор компании VERRA:— Мы хотим, чтобы наш город был ярче, а эмоции праздника радовали семьи наших сотрудников, клиентов, партнеров и всех Друзей VERRA. Мы счастливы видеть, что наши арт-объекты пользуются большой популярностью и много семей приезжает окунуться в праздничную атмосферу. Для нас важно быть полезными и дарить впечатления не только во время покупки или обслуживания автомобилей. Мы живем в одном городе и делаем всё, чтобы жить было интереснее.

Отметим, ледяная скульптура Toyota Land Cruiser 200 на городской эспланаде — не просто зимний арт-объект. Фотографии с ним можно выложить в соцсети с хештегом #уменяточнобудетLandCruiser и принять участие в розыгрыше детского модели Land Cruiser. Подведение итогов розыгрыша пройдет 28 февраля 2020 года в Инстаграме.

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