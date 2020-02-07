VERRA делает Пермь ярче

Интересные решения для арт-объектов VERRA собирает со всего мира, чтобы жители Перми могли увидеть все своими глазами. Идеи из Европы и Азии компания дополняет своим видением, и от этого проекты становятся еще более интересными, так как они создаются для друзей VERRA.