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Posted 7 февраля 2020, 09:02

Published 7 февраля 2020, 09:02

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Жителям Прикамья представили врио губернатора

Жителям Прикамья представили врио губернатора

7 февраля 2020, 09:02
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Дмитрий Махонин будет исполнять свои полномочия пока жители края не выберут себе нового главу регион.

Сегодня, 7 февраля, в 14:00 в Органном концертном зале Пермской филармонии жителям Прикамья представили временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Махонина. В мероприятии приняли участие депутаты, общественные и религиозные деятели, журналисты, муниципальные и региональные чиновники. В том числе экс-губернатор Максим Решетников (министр экономического развития РФ) и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

Дмитрий Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района. В 2004 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета. После чего начал работать в УФАС Пермского края на должности специалиста первой категории. В апреле 2008 года он стал замруководителя пермского управления ФАС, а 8 июня 2009 года стал его руководителем. 28 января 2013 года приказом главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Махонин назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.

#Общество#Кадровые перестановки
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