Жителям Прикамья представили врио губернатора

Дмитрий Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района. В 2004 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета. После чего начал работать в УФАС Пермского края на должности специалиста первой категории. В апреле 2008 года он стал замруководителя пермского управления ФАС, а 8 июня 2009 года стал его руководителем. 28 января 2013 года приказом главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Махонин назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.