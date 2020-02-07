Жителям Прикамья представили врио губернатора

Posted 7 февраля 2020, 09:02
Published 7 февраля 2020, 09:02
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 7 февраля, в 14:00 в Органном концертном зале Пермской филармонии жителям Прикамья представили временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Махонина. В мероприятии приняли участие депутаты, общественные и религиозные деятели, журналисты, муниципальные и региональные чиновники. В том числе экс-губернатор Максим Решетников (министр экономического развития РФ) и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.
Дмитрий Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района. В 2004 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета. После чего начал работать в УФАС Пермского края на должности специалиста первой категории. В апреле 2008 года он стал замруководителя пермского управления ФАС, а 8 июня 2009 года стал его руководителем. 28 января 2013 года приказом главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Махонин назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.