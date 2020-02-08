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Posted 8 февраля 2020, 09:20

Published 8 февраля 2020, 09:20

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермские власти создали реестр объектов пребывания людей в подвалах зданий после ЧП мини-отеле «Карамель»

Пермские власти создали реестр объектов пребывания людей в подвалах зданий после ЧП мини-отеле «Карамель»

8 февраля 2020, 09:20
Фото: Properm.ru.
Меры приняты после представления, которое было вынесено главе Перми Дмитрию Самойлову.

Администрация Перми рассмотрела представление заместителя прокурора края об устранении нарушений при подготовке к отопительном сезону 2019–2020 годов. Представление было внесено главе Перми Дмитрию Самойлову, чтобы не допустить повтор ЧП после коммунальной аварии в мини-гостинице «Карамель», в которой погибли пять человек.
Пресс-служба прокуратуры Пермского края сообщила, что власти сформировали реестр объектов круглосуточного или временного пребывания людей в подвальных и цокольных этажах зданий. Сейчас вместе с ресурсоснабжающими организациями ведется сопоставление списка адресов с местами пролеганий магистральных сетей. Пермская городская дума должна будет рассмотреть вопрос о выделение дополнительного фииансирования для инвентаризации, обследования и дальнейшей постановки на учет объектов коммунальной инфраструктуры
Также прокуратура поставила перед мэром задачу провести осмотр всего жилого фонда, чтобы проверить готовность к отопительному сезону 2020–2021 годов, чтобы не допустить чрезвычайные ситуации.

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