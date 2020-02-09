Директор краевого фонда капремонта получил представление от прокуратуры

Городская прокуратура проверила исполнение НО «Фонд капитального ремонта» законодательства при проведении ремонта в многоквартирных домах, в том числе, по которым предоставлена финансовая поддержка из городского бюджета в рамках приоритетного проекта «Пермь-300».