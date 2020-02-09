Директор краевого фонда капремонта получил представление от прокуратуры

Posted 9 февраля 2020, 08:30
Published 9 февраля 2020, 08:30
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Городская прокуратура проверила исполнение НО «Фонд капитального ремонта» законодательства при проведении ремонта в многоквартирных домах, в том числе, по которым предоставлена финансовая поддержка из городского бюджета в рамках приоритетного проекта «Пермь-300».
Установлено, что должностными лицами Фонда не осуществлялся надлежащий контроль за деятельностью подрядных организаций, проводивших строительные работы на указанных объектах. Выявленные нарушения явились причиной несвоевременного выполнения капитального ремонта общедомового имущества на территории города.
По итогам проверки прокурором города директору Фонда Дмитрия Баранова внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле городской прокуратуры.