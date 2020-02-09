Из-за аварии на водоводе Юго-Камский опять готовится к ЧС

В поселке Юго-Камский в связи с аварийной ситуацией на водоводе прекращено водоснабжение жилых домов и организаций по улицам Мира, Маркова, Парковая, Дружбы, Санаторной, частично по улице Советская. По информации Properm.ru, вводится режим чрезвычайной ситуации. Кроме того известно, что на место выехал врио губернатора Дмитрий Махонин.