Из-за аварии на водоводе Юго-Камский опять готовится к ЧС

Posted 9 февраля 2020, 09:56
Published 9 февраля 2020, 09:56
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В поселке Юго-Камский в связи с аварийной ситуацией на водоводе прекращено водоснабжение жилых домов и организаций по улицам Мира, Маркова, Парковая, Дружбы, Санаторной, частично по улице Советская. По информации Properm.ru, вводится режим чрезвычайной ситуации. Кроме того известно, что на место выехал врио губернатора Дмитрий Махонин.
Это не первый случай, когда поселок остается без водоснабжения. Подробнее о проблеме в материале Properm.ru.