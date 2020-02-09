Пермяки вышли на митинг в защиту электричек. Фоторепортаж Properm.ru

Акция была приурочена к закрытию участка железной дороги вдоль набережной. Инициативу еще в 2017 году запустил экс-губернатор Пермского края Максим Решетников. Вместо электричек от Перми-1 до Перми-2 хотят запустить скоростной трамвай. Однако идея не нашла поддержки у пермяков, которые привыкли напрямую добираться до Перми-2. В ходе митинга люди высказывали недовольство реформой, а также требовали вернуть электричку.