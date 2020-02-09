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Posted 9 февраля 2020, 13:32

Published 9 февраля 2020, 13:32

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермяки вышли на митинг в защиту электричек. Фоторепортаж Properm.ru

Пермяки вышли на митинг в защиту электричек. Фоторепортаж Properm.ru

9 февраля 2020, 13:32
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Протест
Первая в этом году акция протеста собрала несколько сотен человек.

Сегодня, 9 января, состоялся митинг за сохранение электричек в Перми. Участниками стали несколько сотен людей: по разным подсчетам от 250 (администрация города) до 2 (пермский штаб Навального) тыс. участников. Журналист Properm.ru, которая была на акции, называет цифру в 700 человек.

Примечательно, что протестная акция впервые за долго время была согласована на центральной площадке, фактически, под окнами мэрии Перми. Также ранее сообщалось, что врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин может посетить митинг, но его замечено не было.

Акция была приурочена к закрытию участка железной дороги вдоль набережной. Инициативу еще в 2017 году запустил экс-губернатор Пермского края Максим Решетников. Вместо электричек от Перми-1 до Перми-2 хотят запустить скоростной трамвай. Однако идея не нашла поддержки у пермяков, которые привыкли напрямую добираться до Перми-2. В ходе митинга люди высказывали недовольство реформой, а также требовали вернуть электричку.

#Спецпроекты#Регион#Протест
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