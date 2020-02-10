С аварийным путепроводом у Перми-I все хуже, чем вы могли представить. О чем без вас говорили чиновники

Кем рискуем?

До закрытия участка железной дороги между станциями Пермь-I и Пермь-II на Пермь-I ежедневно прибывало 1,4 тыс. человек. После закрытия ветки их количество возросло примерно до 2,7 тыс. человек. Цифры были предоставлены АО «Пермская пригородная компания» специально к заседанию комиссии. Также, по данным департамента транспорта, в сентябре 2019 года городскими автобусами №2 «Пермь-I — Пермь-II» и №3 «Пермь-I — Нагорный» ежедневно пользовались 12 тыс. человек. Все цифры взяты из протокола заседания комиссии по ЧС.

Те работы, которые сейчас выполняются на путепроводе — не решение проблемы, а временная мера. Об этом заявляют и в самой мэрии. Здесь будут установлены подпорные конструкции, чтобы балки путепровода не обрушились и по нему мог двигаться транспорт массой до 20 тонн. Заняться полноценным капремонтом конструкции должны в 2021 году. К этому времени городу предстоит найти подрядчика и разработать проект.