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Posted 10 февраля 2020, 03:44

Published 10 февраля 2020, 03:44

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

С аварийным путепроводом у Перми-I все хуже, чем вы могли представить. О чем без вас говорили чиновники

С аварийным путепроводом у Перми-I все хуже, чем вы могли представить. О чем без вас говорили чиновники

10 февраля 2020, 03:44
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Путепровод на Монастырской был построен больше 100 лет назад — в 1898 году, а в 2013 году конструкцию включили в перечень объектов культурного наследия. Несмотря на возраст и особый статус, сейчас путепровод находится в аварийном состоянии и может обрушиться, если срочно не принять меры.

Масштаб проблемы

3 февраля МКУ «Пермблагоустройство» без проведения торгов заключило контракт на укрепление путепровода. 21 млн рублей достался ООО «ТехДорГрупп». Основания для таких действий у мэрии Перми появились по результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось еще 3 декабря 2019 года (протокол заседания здесь).

Согласно представленному на заседании комиссии отчету ООО «НПЛ Трансмост», которое в августе 2019 года провело обследование путепровода, конструкция находится в «неудовлетворительном и ограниченно-работоспособном состоянии». Грузоподъемность некоторых балок близка к нулю, а перекрытия в состоянии нести только собственный вес и вес дорожной одежды.

Дмитрий Тимофеев, директор ООО «НПЛ Трансмост»:— Техническое состояние сооружения стремительно ухудшается и является на сегодняшний день предаварийным. Велика вероятность критического отказа. Один из наиболее слабых элементов — ближайшая к тоннельной части опорная стойка — практически полностью потеряла свои эксплуатационные характеристики.

Как все исправить?

Чтобы путепровод внезапно не обрушился, эксперты посоветовали властям ограничить движение транспорта, установив запрет для автомобилей с массой больше пяти тонн. При этом они заявляют, что это не даст 100% гарантий, и конструкцию нужно срочно ремонтировать.

«Гарантировать безопасный пропуск автотранспорта на длительный период при имеющихся темпах развития дефектов основных повреждений элементов не представляется возможным. Кроме того, невозможно обеспечить запрет въезда на путепровод более тяжелых транспортных средств, что может привести к мгновенному обрушению», — говорится в заключении. Также «НПЛ Трансмост» рекомендует выполнить на путепроводе разметку с исключением центральной полосы и отступом 1,5 м от края проезжей части, чтобы разгрузить конструкцию.

Согласно выводам ООО «НПЛ Трансмост», избежать катастрофы и приступить к ремонту путепровода можно только в случае перекрытия хотя бы одного железнодорожного пути с демонтажем контактной сети. Возможно, именно этим руководствовались власти Перми, когда спешили заключить контракт без торгов и пытались закрыть участок железной дороги.

Разумеется, это не оправдывает того, что годами чиновники не только бездействовали, зная о проблеме, но и усугубляли ситуацию, нарушая собственные запреты, выпустив на маршрут №2 «Пермь-I — Пермь-II» 18-тонные автобусы. Ведь еще в 1999 году администрация Перми запретила автотранспорту тяжелее 10 тонн передвигаться по путепроводу на Монастырской. Разрешение на перевозку пассажиров в «тяжелом» транспорте было только у двух троллейбусных маршрутов, поскольку они получили необходимые документы до введения запрета.

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Из-за аварийного состояния путепровода городские власти сняли с маршрута «тяжелые» автобусы и запустили «легкие» маршруты №2 и №51. Однако ограничение движения касается не только общественного транспорта, но и всего остального. В том числе коммунальной техники и автомобилей спецслужб.

Техника, которой нельзя проезжать по путепроводу
Техника Масса
Трактор МТЗ 82 от 4 до 6,5 тонны (с навесным оборудованием)
Снегопогрузчик СНП-17 7,6 тонны
Снегопогрузчик ДМ-09 7,2 тонны
Грейдер BG-190 19 тонн
Комбинированная дорожная машина КО-829Б 22,4 тонны
Самосвал КамАЗ 6520 33 тонны
Автобус ПАЗ 3205 4,8 тонны (без пассажиров)
Пожарная машина Урал-4320 17,5 тонны
Пожарная машина КамАЗ 65115 22,15 тонны
Пожарный пеноподъемник КамАЗ 65111 24 тонны
Снегопогрузчик ТКМ-237–01 7,5 тонны

Несмотря на то, что появление крупногабаритной коммунальной техники на путепроводе может привести к его мгновенному обрушению, коммунальные подрядчики не прекратили ее использовать на аварийном участке. Эта фотография сделана 4 февраля. Снег на участке убирали до того, как начались работы по укреплению путепровода. Как утверждают в мэрии Перми, после этого случая с дорожниками была проведена разъяснительная работа.

Кем рискуем?

До закрытия участка железной дороги между станциями Пермь-I и Пермь-II на Пермь-I ежедневно прибывало 1,4 тыс. человек. После закрытия ветки их количество возросло примерно до 2,7 тыс. человек. Цифры были предоставлены АО «Пермская пригородная компания» специально к заседанию комиссии. Также, по данным департамента транспорта, в сентябре 2019 года городскими автобусами №2 «Пермь-I — Пермь-II» и №3 «Пермь-I — Нагорный» ежедневно пользовались 12 тыс. человек. Все цифры взяты из протокола заседания комиссии по ЧС.

Те работы, которые сейчас выполняются на путепроводе — не решение проблемы, а временная мера. Об этом заявляют и в самой мэрии. Здесь будут установлены подпорные конструкции, чтобы балки путепровода не обрушились и по нему мог двигаться транспорт массой до 20 тонн. Заняться полноценным капремонтом конструкции должны в 2021 году. К этому времени городу предстоит найти подрядчика и разработать проект.

#Спецпроекты#Мнения#Авто#Пермские дороги
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