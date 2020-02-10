В Чайковском безработный украл четыре бутылки водки

Posted 10 февраля 2020, 04:38
Published 10 февраля 2020, 04:38
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В Чайковском возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемым по делу проходит безработный местный житель, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Известно, что мужчина похитил с прилавка четыре бутылки алкоголя и скрылся. В кратчайшие сроки сотрудники следственно-оперативной группы установили личность и местонахождение подозреваемого. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.