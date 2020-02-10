В Чайковском безработный украл четыре бутылки водки

Известно, что мужчина похитил с прилавка четыре бутылки алкоголя и скрылся. В кратчайшие сроки сотрудники следственно-оперативной группы установили личность и местонахождение подозреваемого. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.