properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2020, 04:38

Published 10 февраля 2020, 04:38

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

В Чайковском безработный украл четыре бутылки водки

В Чайковском безработный украл четыре бутылки водки

10 февраля 2020, 04:38
Фото: Properm.ru.
Мужчину уже нашли и запретили уезжать из города.

В Чайковском возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемым по делу проходит безработный местный житель, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Известно, что мужчина похитил с прилавка четыре бутылки алкоголя и скрылся. В кратчайшие сроки сотрудники следственно-оперативной группы установили личность и местонахождение подозреваемого. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика