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Posted 10 февраля 2020, 03:13

Published 10 февраля 2020, 03:13

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

В Прикамье мужчина с ножом напал на двух приятелей

В Прикамье мужчина с ножом напал на двух приятелей

10 февраля 2020, 03:13
Фото: Properm.ru.
Потерпевшим понадобилась госпитализация.

В Кунгуре возбуждено уголовное дело в отношении безработного рецидивиста 1991 года рождения. Мужчина подозревается в избиении двух человек, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

По предварительной информации, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, гражданин ударил ножом молодых людей 1997 и 1999 годов рождения. Потерпевшие с ранениями брюшной полости и печени госпитализированы в больницу. В настоящее время злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

#Происшествия
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