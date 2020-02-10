В Прикамье мужчина с ножом напал на двух приятелей

По предварительной информации, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, гражданин ударил ножом молодых людей 1997 и 1999 годов рождения. Потерпевшие с ранениями брюшной полости и печени госпитализированы в больницу. В настоящее время злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.