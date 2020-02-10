В Прикамье приставы опечатали гостиницу City и мини-отель «Амалия»

Posted 10 февраля 2020, 05:15
Published 10 февраля 2020, 05:15
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
Судебные приставы приостановили деятельность гостиницы City, расположенной в Свердловской районе на улице Героев Хасана, 6 и мини-отеля «Амалия», находящегося в Индустриальном районе на улице Космонавтов Леонова, 11а.
Пресс-служба УФССП сообщает, что гостиницы закрыли сразу после поступления исполнительных документов. Они будут опечатаны до устранения выявленных нарушений. Основная причина закрытия гостиниц в цокольных и подвальных этажах — несоблюдение требований жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарного режима, антитеррористической защищенности.