В Прикамье приставы опечатали гостиницу City и мини-отель «Амалия»

Пресс-служба УФССП сообщает, что гостиницы закрыли сразу после поступления исполнительных документов. Они будут опечатаны до устранения выявленных нарушений. Основная причина закрытия гостиниц в цокольных и подвальных этажах — несоблюдение требований жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарного режима, антитеррористической защищенности.