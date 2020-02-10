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Posted 10 февраля 2020, 05:15

Published 10 февраля 2020, 05:15

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

В Прикамье приставы опечатали гостиницу City и мини-отель «Амалия»

В Прикамье приставы опечатали гостиницу City и мини-отель «Амалия»

10 февраля 2020, 05:15
Фото: Properm.ru.
Собственники смогут открыть заведения только после устранения нарушений.

Судебные приставы приостановили деятельность гостиницы City, расположенной в Свердловской районе на улице Героев Хасана, 6 и мини-отеля «Амалия», находящегося в Индустриальном районе на улице Космонавтов Леонова, 11а.

Пресс-служба УФССП сообщает, что гостиницы закрыли сразу после поступления исполнительных документов. Они будут опечатаны до устранения выявленных нарушений. Основная причина закрытия гостиниц в цокольных и подвальных этажах — несоблюдение требований жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарного режима, антитеррористической защищенности.

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#Недвижимость#Гостиницы#Пожарная безопасность
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