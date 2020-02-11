Почему Пермь безнадежно отстала от Екатеринбурга, и как это изменить. Мнение эксперта

— У людей ощущение депрессии возникает, потому что в стране пять лет подряд падали доходы населения. Какие другие ощущения при этом должны быть? Кроме того, в периферийных муниципалитетах мало нормально оплачиваемых рабочих мест и вряд ли они добавятся в обозримой перспективе. Да и Пермь могла бы быстрее развиваться, но есть проблемы с инвестициями. Например, в Екатеринбург вкладывают свои же «крупняки», которые базируются в регионе — металлургические и трубные компании, они диверсифицируют свои активы, инвестируя в сервисную экономику — аэропорт, отели, торговлю. А ваш крупный бизнес этим почти не занимался , поэтому Пермь и начала отставать от Екатеринбурга с 2000-х годов.

Пермь по-прежнему — индустриальный город, это ПНОС, «Мотовилихинские заводы» и т.д., она отстала в сервисной трансформации. Это не вина города, это его беда, что не нашлось крупных частных бизнесов, которые были бы заинтересованы в диверсификации и поиске моделей развития за счет сервисов в городе-миллионнике. Беда, в том, что у вас работают такие бизнесы, которые выкачивают прибыль из территории.