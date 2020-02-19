Округ да около губернии. В Коми-Пермяцком округе людей все меньше, земли все больше

Экономика и рабочие места, в основном, привязаны» к бюджету. 76% фонда начисленной заработной платы в округе приходится на организации бюджетной сферы. При этом среднемесячная начисленная заработная плата в крупных и средних организациях в 2018 году сложилась на уровне 27 тыс. 562 рублей. И хотя, если сравнивать с 2017 годом, она выросла на 10,5%, учитывая, что речь идет о «средней температуре по палате», это цифра, крайне низкая даже для Пермского края. За 9 месяцев 2019 года, по словам Виктора Рычкова, средняя зарплата достигла уровня 28 тыс. 773 рублей, увеличившись к 9 месяцам 2018 года на 6,3% (но надо учитывать, что инфляция в этот период превысила 104%). Соотношение заработной платы в округе к среднемесячной начисленной зарплате по Пермскому краю в 2018 году составило 77% против 76% в 2017 году (хотя, например, в 2015 году этот показатель был и вовсе «смешным» — 59%).