Округ да около губернии. В Коми-Пермяцком округе людей все меньше, земли все больше

Posted 19 февраля 2020, 03:00
Published 19 февраля 2020, 03:00
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
О тяжелой ситуации в территории можно судить по докладу, который представил Заксобранию министр по делам округа Виктор Рычков. По сведениям на начало 2019 года численность населения Пармы составила 106 тыс. 775 человек (на 2 тыс. 867 человек меньше, чем на 1 января 2017 года).
При этом, в 2017–2018 годы в округе родилось 3 тыс. 22 человека (на 611 человек, или на 17%, меньше периода 2015 -2016 годов). Количество родившихся в январе — августе 2019 года составило 898 человек (на 109 человек меньше, чем в январе — августе 2018 года).
Несмотря на столь явный демографический «обвал» в трех территориях Пармы наблюдаются самые высокие показатели рождаемости в Пермском крае. Например, в Юрлинском муниципальном округе — 17 на одну тысячу человек, Кочевском — 15 и Кудымкарском округе — 14 на тысячу (в целом по Пермскому краю — 10 на тысячу человек).
Впрочем, к увеличению численности населения это не приводит, поскольку жители, особенно молодежь, стремятся уехать. В 2017–2018 годах миграционная убыль населения заметно увеличилась. Правда, в прошлом году темпы немного пошли на спад: в январе — августе 2019 из округа уехали на 90 человек меньше, чем за тот же период 2018 года, однако общую картину это существенно не изменило. Правда, как отмечают местные власти, в трех районах округа (Гайнском, Кочевском и Юрлинском) в 2019 году даже наблюдался миграционный прирост, но, видимо, он достигнут за счет иностранцев, которые временно приезжают на предприятия, работающие по муниципальным контрактам.
Экономика и рабочие места, в основном, привязаны» к бюджету. 76% фонда начисленной заработной платы в округе приходится на организации бюджетной сферы. При этом среднемесячная начисленная заработная плата в крупных и средних организациях в 2018 году сложилась на уровне 27 тыс. 562 рублей. И хотя, если сравнивать с 2017 годом, она выросла на 10,5%, учитывая, что речь идет о «средней температуре по палате», это цифра, крайне низкая даже для Пермского края. За 9 месяцев 2019 года, по словам Виктора Рычкова, средняя зарплата достигла уровня 28 тыс. 773 рублей, увеличившись к 9 месяцам 2018 года на 6,3% (но надо учитывать, что инфляция в этот период превысила 104%). Соотношение заработной платы в округе к среднемесячной начисленной зарплате по Пермскому краю в 2018 году составило 77% против 76% в 2017 году (хотя, например, в 2015 году этот показатель был и вовсе «смешным» — 59%).
Одной из основных проблем Коми-Пермяцкого округа остается развитие экономики. На сегодня в территории работают 32 крупных и средних компании, 427 малых и микроорганизаций, а также 2 тыс. 199 индивидуальных предпринимателей, и 128 фермерских хозяйств. В основных отраслях экономики — лесном хозяйстве и сельском хозяйстве — занято более 4 тыс. человек, а доля прибыльных организаций на начало сентября 2019 года не превышала 67%.
Возможный объем заготовки древесины составляет 5,4 млн кубометров. В округе ежегодно заготавливается четверть краевого объема. Однако ситуацию в отрасли вряд ли можно назвать благоприятной. Цифры говорят сами за себя: если в 2018 году всеми лесопользователями было заготовлено 2 млн 354 тыс. куб. древесины (на 9% больше уровня предыдущего года), то по итогам 9 месяцев 2019 года — 1 млн 495 тыс. «кубов» (объем заготовки уменьшился на 11% к январю — сентябрю 2018). Местные власти объясняют этот «провал» «истечением срока действия договоров аренды лесных участков, отказом в заключении новых договоров аренды лесных участков и неблагоприятными погодными условиями».
Между тем, уже не первый год, в том числе на краевом уровне, ведутся разговоры о том, что лесозаготавительный комплекс может заметно увеличить свои обороты за счет малого бизнеса. Предприниматели, в свою очередь, жалуются на сложность многочисленных бюрократических процедур и связанную с этим недоступность леса для заготовки древесины.
Много это или мало — десяток аукционов почти за три года, пусть судят специалисты. Но очевидно, что проблемы лесной отрасли Пармы пока далеки от решения. Тем более, как говорится в докладе, «проблемой для лесопользователей остается труднодоступность лесов, состояние лесовозных дорог и длительное отсутствие лесоустройства в ряде районов (в государственных лесах Гайнского района лесоустройство проводилось в 1993 году, Косинского и Юсьвинского районов — в 1998 году, Юрлинского района — в 1999 году)».
Другая традиционная отрасль экономики — сельское хозяйство. Несмотря на то, что территория округа не отличается высоким плодородием земли, сегодня здесь производится почти 8% всей продукции агробизнеса Прикамья. Но, устойчивое положение агропрома во многом объясняется солидным размером бюджетных «вливаний» За последнюю трехлетку объем субсидий из бюджета Прикамья хозяйствам округа превысил 270 млн рублей.
«Следует отметить, что инвестиционное развитие характерно только для крупных сельхозорганизаций, — отмечает глава Коми-Пермяцкого округа. — Большинство хозяйств по финансовому состоянию не имеют возможности для воплощения инвестиционных проектов в связи с падением цен на молоко и ростом цен на энергоносители, ограниченной доступностью банковских кредитов для бизнеса, низким уровнем кооперации».
В отрасли остается актуальной проблема использования земель сельхозназначения. Недавно были признаны невостребованными 27 тыс. земельных долей общей площадью 154 тыс. га. Из этого числа в судебном порядке на 1 января 2019 года муниципалитетами изъято три четверти земельных долей граждан площадью 111 тыс. га. Из изъятых площадей они продали или передали в аренду 10% земель, остальные площади остаются в их фондах и пока не востребованы.
Более 100 тыс. гектаров зарастающей сорняками земли — картина более, чем безотрадная. И для того, чтобы эта земля обрела хозяев и снова начала обрабатываться, нужны не только бюджетные субсидии, но и стабильное, «оседлое» население. А это невозможно без политики поддержки малых сел и деревень, их благоустройства и административной, пусть даже весьма ограниченной «самостоятельности», которая канула в Прикамье в лету вместе с последней административной реформой. Правда, может быть новая региональная власть в Пермском крае, найдет пути хоть частично «выправить» возможные негативные последствия укрупнения территорий, чреватого медленным исчезновением с карты региона десятков деревень, на которых еще во многом — как в Коми-Пермяцком округе, — держится западноуральский агропром.
Анатолий Москвин для Properm.ru