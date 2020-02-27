В тесноте и в обиде. Жители Кондратово выступают против строительства очередной многоэтажки

Posted 27 февраля 2020, 11:00
Published 27 февраля 2020, 11:00
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В декабре 2019 года строительная компания «СИТИ Проект» начала строительство многоквартирного дома в Кондратовском сельском поселении, это второй дом ЖК «Салют», адрес — ул. Камская, 2/4. Управляющей девелоперской компанией является PAN City Group. Строительство развернулось в непосредственной близости от коттеджного поселка «Новая слобода». Собственники частных домов уверены, что их права нарушены, что высотка перекроет им свет, создаст транспортный коллапс. Из-за вбивания свай дома «ходят ходуном», посуда в шкафах «подпрыгивает», люстры «качаются». Кроме того, в стенах уже появились трещины
Собственники домов боятся, что из-за вбивания свай могут пострадать газовые трубы и трубы отопления, сомневаются в безопасности проводимых работ («кран нависает над нашим домом»). По словам местных жителей, грунты в Кондратово очень сложные, здесь пойма реки. Люди не удивлены появлению трещин в домах после начала забивки свай. На некоторые из трещин после многочисленных обращений в администрацию района установлены маячки, за большинством же пока наблюдение не ведется.
Инспекция государственного строительного надзора Пермского края провела проверку, 21 января ответила заявителям, что «фактов выполнения работ по забивке свайного поля не установлено». В ответе на запрос Properm.ru инспекция государственного строительного надзора Пермского края сообщила, что проверка проведена с 15 по 20 января 2020 года. Застройщику было «выдано предостережение в части мониторинга близлежащих к стройплощадке жилых домов».
Для исполнения предостережения девелопер заключил договор со специализированной организацией, которая занимается проведением соответствующих мониторингов, компанией ООО «Гранд Тэон». По данным инспекции госстройнадзора, застройщик совместно со специалистами организации по мониторингу попытался провести осмотр таунхаусов, чтобы зафиксировать фактическое состояние объектов и составить план мониторинга, но собственники помещений не предоставили комиссии допуск для обследования.
По данным инспекции госстройнадзора, проект строительства прошёл экспертизу, нормативные расстояния между объектом и таунхаусами соблюдены, наличие сетей учтено. «Сейчас на площадке идет процесс забивки свайного поля, к сожалению, он имеет свою специфику и может доставлять неудобство жителям ближайших домов», — пояснили в инспекции госстройнадзора.
По словам жителей, никто из комиссии к ним в гости не просился, а маячки в некоторых домах специалисты из администрации района установили на этой неделе.
Соседи будущей многоэтажки уверены, что нормы инсоляции будут нарушены, как и противопожарные нормы. «Это самое главное, — говорит жительница «Новой слободы» Наталья Моламашвили, — нас оставляют без солнечного света и дорожной инфраструктуры! У нас один въезд, другого нет, а как будут пожарная и скорая проезжать, что случись?»
По словам жителя «Новой слободы» Михаила Кривошеева, транспортный коллапс в Кондратово уже назрел. Наталья Моламашвили подтверждает: «Здесь периодически невозможно проехать, дорога ужасная, неудобная, двухполосная. А ведь через нас едут и жители микрорайона «Медовый». Получается, на 15 тыс. человек вот эта одна дорога». Строительство каких-то дополнительных подъездных путей не предусмотрено. В проектной документации ЖК «Салют» указано, что использовать предполагается существующий проезд.
Положительное заключение экспертизы проектной документации было выдано ОО «Верхне-Волжский Институт Строительной Экспертизы и Консалтинга» 18 апреля 2019 года. Многоквартирный дом возводится на основании разрешения на строительство от 21 июня 2019 года, выданного управлением архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района.
В ответе жителям администрация Пермского района сообщила, что «газовые сети под строительство дома вынесены, вопросы инсоляции и противопожарной безопасности в проекте предусмотрены и прошли экспертизу». «Не было оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, — сообщили в администрации района. — Строительство ведется под надзором госстройнадзора Пермского края».
Еще острее станет проблема с местами в детских садах и единственной школе в Кондратово. Школа учит детей в три смены. Директор школы в Кондратово Елена Каменских уже говорила на совещании у бывшего министра строительства, заместителя председателя правительства региона Михаила Сюткина, что переполненность школы и детского сада сказывается на качестве образования, эмоциональном состоянии детей, педагогов и родителей.
В 2017 году школа набрала восемь первых классов, в 2018 году — десять первых классов. «Школа работает с 8 утра до 19:30. Нет помещений для внеурочной деятельности, вынуждены заключать договор аренды с домом спорта, так как не хватает спортзала», — рассказывала Елена Каменских. В Кондратово количество жителей 15 тыс. человек. Критической называл ситуацию и бывший глава администрации Пермского района Владимир Цветов.
Михаил Сюткин еще два года назад говорил, что региону требуется кардинальная перестройка градостроительной политики, необходимость формирования норм и правил. «Это основные правила игры. Без них бесмыссленно что-то требовать, потому что нечего соблюдать», — говорил чиновник. Два года длилось противостояние минстроя и застройщиков: министерство обязывало бизнес возводить объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы). Некоторых застройщиков чиновникам убедить удалось, но почему-то не всех. Нормы градпроектирования должны учитывать достаточность социальной инфраструктуры, но ситуация в том же Кондратово остается напряженной. Дома строят, а школу — нет.
По словам Михаила Кривошеева, когда они приобретали землю и строили дома, зона территориального использования этих участков не предполагала многоэтажного строительства. Но в 2014 году Советом депутатов Кондратовского сельского поселения были утверждены Правила землепользования и застройки, которыми земельный участок был отнесен к территориальной зоне ОЖ, где разрешено строить многоквартирные жилые дома высотой до 16 этажей.
По данным администрации района, изменения правил землепользования и застройки рассматривались на публичных слушаниях. Жители Кондратово утверждают, что никакой информации о публичных слушаниях не было, их не предупреждали, не извещали.
При переходе полномочий по вопросам градостроительной деятельности от сельских поселений в район администрация района внесла изменения в генплан (2015 год) и в правила землепользования и застройки Кондратовского сельского поселения (2017 год), установив территориальную зону Ж1/1 для этого участка — разрешено строить дома не выше девяти этажей. В 2017 году, по данным администрации района, специализированный застройщик «СИТИ Проект» приобрел участок у бывшего собственника, Андрея Костарева, главы Кондратовского сельского поселения.
Жители требуют соблюдения их прав и интересов, требуют проведения публичных слушаний, проверки строительства на соответствие нормам градпроектирования. Собрано более 150 подписей против продолжения строительства. По словам Михаила Кривошеева, они обращались в приемную губернатора Пермского края (еще Максиму Решетникову), оттуда их перенаправили к заместителю председателя правительства Михаилу Сюткину, оттуда к министру строительства Андрею Колмогорову, оттуда к руководителю инспекции государственного строительного надзора по Пермскому краю Василию Белоусу. Начальник инспекции госстройнадзора уверил заявителей, что строительство осуществляется с соблюдением всех нормативов и требований закона. По словам Василия Билоуса, то, что улица коттеджного поселка оказалась «в тени» будущей высотки не значит, что нарушена инсоляция. Проблемы, которые возникнут с дорогой, должна решать администрация поселения. Трещины в домах и фундаментах коттеджей требуют «наблюдения».
Собственники коттеджей собирают подписи против строительства высотки, обратились в PAN City Group с претензией. Девелопер предложил вести мониторинг за состоянием жилых и нежилых зданий, земельного участка, дороги, находящимся рядом с местом застройки. «Мы ответили, что самостоятельно будем проводить необходимые мероприятия по мониторингу, — рассказал Михаил Кривошеев, — с привлечением независимых организаций, а расходы потом взыщем с застройщика».
PAN City Group на запрос Properm.ru ответили, что ООО Специализированный застройщик «СИТИ Проект» располагает всей необходимой разрешительной документацией для осуществления строительства. «Основания для признания строительства незаконным отсутствуют», — пояснили в компании. Кроме того, в ответе девелопер сообщает, что инспекция государственного строительного надзора провела внеплановую выездную проверку деятельности застройщика — ООО СЗ «СИТИ Проект», по результатам которой нарушений законодательства со стороны «СИТИ Проект» не выявлено.
Жители обратились в суд с иском о признании незаконными положительного заключения экспертизы на проект строительства и разрешения на строительство дома. Заседание назначено на 13 марта 2020 года. В иске об обеспечительных мерах (приостановление строительства) суд отказал.Как сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого правительства, министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края проводит проверку законности выдачи разрешения на строительство, экспертизы проекта, соблюдения градостроительных норм.