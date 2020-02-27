В тесноте и в обиде. Жители Кондратово выступают против строительства очередной многоэтажки

Жители требуют соблюдения их прав и интересов, требуют проведения публичных слушаний, проверки строительства на соответствие нормам градпроектирования. Собрано более 150 подписей против продолжения строительства. По словам Михаила Кривошеева, они обращались в приемную губернатора Пермского края (еще Максиму Решетникову), оттуда их перенаправили к заместителю председателя правительства Михаилу Сюткину, оттуда к министру строительства Андрею Колмогорову, оттуда к руководителю инспекции государственного строительного надзора по Пермскому краю Василию Белоусу. Начальник инспекции госстройнадзора уверил заявителей, что строительство осуществляется с соблюдением всех нормативов и требований закона. По словам Василия Билоуса, то, что улица коттеджного поселка оказалась «в тени» будущей высотки не значит, что нарушена инсоляция. Проблемы, которые возникнут с дорогой, должна решать администрация поселения. Трещины в домах и фундаментах коттеджей требуют «наблюдения».