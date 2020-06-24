В Перми на три дня ограничат движение на перекрестке Компроса и Полины Осипенко

Posted 24 июня 2020, 14:56
Published 24 июня 2020, 14:56
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
С 23:00 26 июня до 6:00 29 июня в Перми ограничат движение на перекрестке ул. Полины Осипенко и Комсомольского проспекта. «Будет сужена до одной полосы проезжая часть на перекрестке с улицей Полины Осипенко при движении по Комсомольскому проспекту в сторону Комсомольской площади», — сообщает пресс-служба мэрии.
Как уточнили в администрации, ограничение движения необходимо для проведения ремонтных работ на теплосетях. Всего на ул. Полины Осипенко работники «Пермской сетевой компании» заменят 790 метров труб.