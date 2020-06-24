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Posted 24 июня 2020, 14:56

Published 24 июня 2020, 14:56

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

В Перми на три дня ограничат движение на перекрестке Компроса и Полины Осипенко

24 июня 2020, 14:56
Для замены участка теплопровода проезжая часть будет сужена до одной полосы.

С 23:00 26 июня до 6:00 29 июня в Перми ограничат движение на перекрестке ул. Полины Осипенко и Комсомольского проспекта. «Будет сужена до одной полосы проезжая часть на перекрестке с улицей Полины Осипенко при движении по Комсомольскому проспекту в сторону Комсомольской площади», — сообщает пресс-служба мэрии.

Как уточнили в администрации, ограничение движения необходимо для проведения ремонтных работ на теплосетях. Всего на ул. Полины Осипенко работники «Пермской сетевой компании» заменят 790 метров труб.

#Авто
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