Власти Прикамья подписали соглашение с Фондом защиты прав дольщиков о достройке 36 проблемных домов

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, совместная работа с фондом уже ведется по ЖСК «Толмачева, 15», Первому Пермскому микрорайону (12 домов) и ул. Екатерининской, 175 (три дома). Также в 2020 году на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков регион увеличил финансирование с 453 до 725 млн рублей.