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Posted 24 июня 2020, 08:02

Published 24 июня 2020, 08:02

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

Власти Прикамья подписали соглашение с Фондом защиты прав дольщиков о достройке 36 проблемных домов

24 июня 2020, 08:02
Сюжет
Обманутые дольщики
Если планы будут реализованы, свои квартиры получат более 2,7 тыс. дольщиков.

Фонд защиты прав дольщиков и правительство Пермского края подписали соглашение о софинансировании достройки 36 проблемных домов, в которые ранее вложили свои средства 2724 обманутых дольщиков. Полный список можно посмотреть здесь.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, совместная работа с фондом уже ведется по ЖСК «Толмачева, 15», Первому Пермскому микрорайону (12 домов) и ул. Екатерининской, 175 (три дома). Также в 2020 году на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков регион увеличил финансирование с 453 до 725 млн рублей.

Кроме этого, в крае ведется работа по домам, застройщики которых не признаны банкротами. Им предлагают получить займ на завершение работ. Средства выделяются ПАИЖК.

#Недвижимость#Обманутые дольщики
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