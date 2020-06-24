Власти Прикамья подписали соглашение с Фондом защиты прав дольщиков о достройке 36 проблемных домов

Posted 24 июня 2020, 08:02
Published 24 июня 2020, 08:02
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
Фонд защиты прав дольщиков и правительство Пермского края подписали соглашение о софинансировании достройки 36 проблемных домов, в которые ранее вложили свои средства 2724 обманутых дольщиков. Полный список можно посмотреть здесь.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, совместная работа с фондом уже ведется по ЖСК «Толмачева, 15», Первому Пермскому микрорайону (12 домов) и ул. Екатерининской, 175 (три дома). Также в 2020 году на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков регион увеличил финансирование с 453 до 725 млн рублей.
Кроме этого, в крае ведется работа по домам, застройщики которых не признаны банкротами. Им предлагают получить займ на завершение работ. Средства выделяются ПАИЖК.